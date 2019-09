Первый четвертьфинал ЧМ по баскетболу завершился грандиозной сенсацией

Сборная Аргентина сенсационно стала первым полуфиналистом чемпионата мира по баскетболу, который в эти дни проходит в Китае.

Латиноамериканская команда оказалась сильнее одного из главных фаворитов турнира представителей Сербии – 97:87. При этом сенсационный успех "небесно-голубых" до начала игры оценивался букмекерами коэффициентом 6,50. Тогда как на победу европейцев предлагалась котировка 1,16.

Аргентинцы в этом поединке всего лишь трижды оказывались в роли догоняющих, причем максимальный отрыв Сербии от соперника составил два очка.

сборная Аргентины по баскетболу FIBA

Лучшим в составе победителей стал форвард "Бруклин Нетс" Луис Скола, который набрал 20 очков. Также следует выделить игру разыгрывающего мадридского "Реала" Факундо Кампаццо. Он записал в свой актив 18 очков и 12 передач.

