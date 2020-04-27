Перспективного американского баскетболиста Тешона Хайтауэра арестовали по подозрению в убийстве

Михаил Морозов Баскетбол 13:53, 27.04.2020

Молодого американского баскетболиста, который выставил свою кандидатуру на драфт НБА 2020 года, Тешона Хайтауэра задержали по подозрению в убийстве.

Как сообщает издание TalkBasket, защитник университета Тулейна находится под арестом без права внесения залога. Его обвиняют в убийстве 24-летнего Деванте Энтони Лонга, который пострадал во время перестрелки 8 апреля в штате Джорджия и скончался от полученных ранений в больнице.

Тешон Хайтауэр
TalkBasket.net

Хайтауэр и его брат являются двумя из шести подозреваемых в этом деле. Университет баскетболиста объявил об исключении игрока из состава команды. Его обвиняют в совершении тяжкого преступления, нападении при отягчающих обстоятельствах и владении огнестрельного оружия во время совершения тяжкого преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшего бойца смешанных единоборств (ММА) американца Седрика Маркса подозревают в убийстве трех человек.

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