Молодого американского баскетболиста, который выставил свою кандидатуру на драфт НБА 2020 года, Тешона Хайтауэра задержали по подозрению в убийстве.

Как сообщает издание TalkBasket, защитник университета Тулейна находится под арестом без права внесения залога. Его обвиняют в убийстве 24-летнего Деванте Энтони Лонга, который пострадал во время перестрелки 8 апреля в штате Джорджия и скончался от полученных ранений в больнице.

Тешон Хайтауэр TalkBasket.net

Хайтауэр и его брат являются двумя из шести подозреваемых в этом деле. Университет баскетболиста объявил об исключении игрока из состава команды. Его обвиняют в совершении тяжкого преступления, нападении при отягчающих обстоятельствах и владении огнестрельного оружия во время совершения тяжкого преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшего бойца смешанных единоборств (ММА) американца Седрика Маркса подозревают в убийстве трех человек.