Перенесший COVID-19 звезда NCAA попал в реанимацию, потеряв сознание в матче. Видео

Звезда американского баскетбольного клуба "Флорида" Кейонте Джонсон, который выступает в Национальной студенческой ассоциации (NCAA), находится в больнице в критическом, но стабильном состоянии, сообщает basketusa.com.

Форвард "Флориды", который был заявлен под первым номером на драфт 2021, потерял сознание в середине игры против "Флориды Гаторс".

20-летний баскетболист возвращался после таймаута с партнерами по команде, когда ему стало плохо и он потерял сознание, упав лицом в паркет. Прибывшие медики отнесли игрока на носилках в раздевалку, а затем перевезли в больницу, где он находится в настоящее время.

Джонсон переболел летом COVID-19. Вирус может вызвать миокардит. В долгосрочной перспективе это провоцирует воспаление сердечной мышцы, которое может вызвать обморок или даже более серьезные последствия, что, по сведениям СМИ, и случилось со спортсменом.

Как сообщал OBOZREVATEL, переболевший коронавирусом чемпион мира по футболу в составе сборной Франции Поль Погба рассказал о последствиях болезни.