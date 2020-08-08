Переболевший коронавирусом знаменитый баскетболист-гигант умер на тренировке в 27 лет
Знаменитый нигерийский центровой сербского клуба "Црвена Звеза" Майкл Оджо умер на тренировке в возрасте 27 лет.
Несколько месяцев назад Оджо переболел коронавирусом. 7 августа баскетболист вышел на индивидуальное занятие на базе "Партизана". Совершая пробежку, он перенес сердечный приступ. Игрок был срочно доставлен в реанимацию местной больницы, но спасти его не удалось.
Баскетболист с ростом в 216 см, весом 140 кг, и с 56-м размером ноги был одним из самых высоких и тяжелых игроков, когда-либо игравших в Сербии и Европе. Впервые в баскетбол начал играть только в 17 лет. Начинал свою карьеру в команде одного из колледжей в штате Флорида. За "Црвену Звезду" выступал с 2018 года.
Множество европейских и американских баскетбольных функционеров выразили свое соболезнование в связи с кончиной популярного спортсмена.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне известный украинский данкер и баскетболист Высшей лиги Сергей Мясоедов умер на 27-м году жизни.