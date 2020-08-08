Переболевший коронавирусом знаменитый баскетболист-гигант умер на тренировке в 27 лет

Знаменитый нигерийский центровой сербского куба "Црвена Звеза" Майкл Оджо умер на тренировке в возрасте 27 лет.

Несколько месяцев назад Оджо переболел коронавирусом. 7 августа баскетболист вышел на индивидуальное занятие на базе "Партизана". Совершая пробежку, он перенес сердечный приступ. Игрок был срочно доставлен в реанимацию местной больницы, но спасти его не удалось.

Майкл Оджо

Баскетболист с ростом в 216 см, весом 140 кг, и с 56-м размером ноги был одним из самых высоких и тяжелых игроков, когда-либо игравших в Сербии и Европе. Впервые в баскетбол начал играть только в 17 лет. Начинал свою карьеру в команде одного из колледжей в штате Флорида. За "Црвену Звезду" выступал с 2018 года.

Множество европейских и американских баскетбольных функционеров выразили свое соболезнование в связи с кончиной популярного спортсмена.

Реакция на смерть Оджо в интернете Twitter

Реакция на смерть Оджо в интернете Twitter

Реакция на смерть Оджо в интернете Twitter

Реакция на смерть Оджо в интернете Twitter

Реакция на смерть Оджо в интернете Twitter

Реакция на смерть Оджо в интернете Twitter

Реакция на смерть Оджо в интернете Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне известный украинский данкер и баскетболист Высшей лиги Сергей Мясоедов умер на 27-м году жизни.