"Отдал сердце": в сети вспомнили триумф Коби Брайанта на церемонии "Оскар"

В сети вспомнили триумф Коби Брайанта на церемонии "Оскар" в 2018 году. Легендарный баскетболист и его 13-летняя дочь погибли 26 января в авиакатастрофе, унесшей жизни девятерых людей.

Коби Брайант theplayerstribune.com

Поклонники баскетбола знают Коби Брайанта как выдающегося спортсмена и одного из лучших баскетболистов в истории НБА. Он завершил карьеру в 2016 году, после чего посвятил свое время семье – жене Ванессе и четырем дочерям.

В 2017 году Коби Брайант стал автором сценария и продюсером мультфильма "Дорогой баскетбол" (Dear Basketball), за который в 2018-м получил премию "Оскар" в номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм". Премьера мультфильма состоялась 23 апреля 2017 года на кинофестивале Трайбека.

5-минутный фильм подводит итог длинного пути Коби Брайанта в баскетболе, где спортсмен описывает свою любовь к игре, которая зародилась еще в детстве. Весь закадровый текст короткометражного фильма начитывал сам Коби Брайант.

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Монолог Брайанта из фильма:

"Дорогой баскетбол.

С того момента, как я начал скручивать отцовские носки в мяч и выполнять воображаемые победные броски на Great Western Forum, я понимал одно – я влюбился в тебя. Настолько сильно, что отдал себя всего: от моего разума и тела, до души.

Как шестилетний парень, влюбленный в тебя, я никогда не видел конца этого тоннеля. Я видел только себя, выбегающего из него. Я так и бежал. Бежал по паркету вперед и назад после потери мяча – ради тебя. Ты просил отдачи – я отдал тебе свое сердце, потому что взамен получил намного больше.

Коби Брайант Buchan/Variety/REX/Shutterstock

Я превозмогал усталость и боль не из-за того, что мне брошен вызов, а потому что ты звал меня. Я делал все ради тебя. Ведь именно так ты поступаешь, когда кто-то заставляет чувствовать тебя живым, как ты заставлял чувствовать меня.

Ты подарил шестилетнему мальчику мечту о "Лейкерс", и я всегда буду любить тебя за это. Но я больше не могу любить тебя с той же одержимостью, что и раньше. Этот сезон – все, что я могу отдать тебе. Сердце еще может справлять с нагрузками, разуму по силам преодолеть препятствия, но мое тело знает – пришло время сказать "прощай". И это нормально. Я готов оставить тебя. Но я хочу, чтобы ты знал – мы можем насладиться каждым моментом, который у нас остался. Как хорошим, так и плохим.

Мы отдали друг другу все, что у нас было. Мы оба знаем – неважно, что будет дальше. Я всегда останусь тем парнем со скрученными носками и перед корзиной в углу – осталось пять секунд, мяч в моих руках. Пять, четыре, три, два, один…

Я всегда буду любить тебя.

Коби".

Фильм "Дорогой баскетбол" (Dear Basketball) 2017 онлайн:

Видео награждения Коби Брайанта премией "Оскар"-2018:

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