Отбор на Олимпиаду-2020 в баскетболе 3х3: украинки проведут открытую тренировку

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 завершает подготовку к квалификационному турниру на Олимпиаду-2020 в Токио, который стартует 18 марта в индийском городе Бангалор.

Уже 9 марта наша национальная команда отправится в Индию, где поборется за право представлять Украину на XXXII летних Олимпийских играх. Соперниками нашей команды на групповой стадии будут сборные Ирана, Японии, Австралии и Туркменистана.

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 ФБУ

Отметим, что квалификация в баскетболе 3х3 – последний шанс для Украины быть представленной в игровых дисциплинах на Олимпийских играх в Токио.

В данное время расширенный состав национальной сборной под руководством Владимира Холопова проводит подготовку к квалификации в Пуще-Водице на базе Международной теннисной академии и приглашает в четверг, 5 марта представителей СМИ на открытую тренировку, которая состоится в 13:30 по адресу ул. Городская, 9, Пуща-Водица, г. Киев.

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 ФБУ

Как сообщает пресс-служба ФБУ, во время отрытой тренировки журналисты смогут пообщаться с игроками и тренерским составом сборной Украины. В случае возникновения вопросов обращайтесь по электронной почте h_paliy@ukr.net или по телефону 0-666-018-555.

Матч Украина - Нидерланды в Киеве ФБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее женская сборная Украины по баскетболу 3х3 приняла участие в международном турнире, сыграв в Киеве с Нидерландами.

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