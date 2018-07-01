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Отбор на КМ-2019 по баскетболу: Украина узнала соперников на втором этапе

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Сборные Испании, Словении и Черногории стали соперниками сборной Украины на втором этапе отбора к Кубку мира по баскетболу 2019 года. Это стало известно по итогам группового турнира стартового раунда квалификации к первенству планеты.

Испанцы, словенцы и черногорцы опередили в квартете национальную команду Беларуси. При этом действующие чемпионы Европы, команда Словении, заняли в группе лишь третье место.

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Отметим, что за сборными будут сохранены очки, набранные на первом этапе, за исключение тех, которые добыты в играх с неудачниками группы. Для Украины это означает то, что она начнет решающий раунд отбора к мундиалю с пятью очками в активе.

На мировой чемпионат выйдут три лучшие команды группы. Свою стартовую встречу "желто-синие" проведут дома 14 сентября с Испанией.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины проиграла Латвии в матче отбора к КМ-2019 по баскетболу.

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Тема
Кубок мира по баскетболу
Объект
сборная Украины по баскетболу
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