Отбор на КМ-2019 по баскетболу: Украина узнала соперников на втором этапе

Сборные Испании, Словении и Черногории стали соперниками сборной Украины на втором этапе отбора к Кубку мира по баскетболу 2019 года. Это стало известно по итогам группового турнира стартового раунда квалификации к первенству планеты.

Испанцы, словенцы и черногорцы опередили в квартете национальную команду Беларуси. При этом действующие чемпионы Европы, команда Словении, заняли в группе лишь третье место.

Отметим, что за сборными будут сохранены очки, набранные на первом этапе, за исключение тех, которые добыты в играх с неудачниками группы. Для Украины это означает то, что она начнет решающий раунд отбора к мундиалю с пятью очками в активе.

На мировой чемпионат выйдут три лучшие команды группы. Свою стартовую встречу "желто-синие" проведут дома 14 сентября с Испанией.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины проиграла Латвии в матче отбора к КМ-2019 по баскетболу.