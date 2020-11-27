Отбор на Евробаскет-2022: анонс и прогноз на матчи сборной Украины

28 и 30 ноября сборной Украины предстоит провести два матча в рамках квалификации Евробаскета-2022. Обе игры пройдут в Любляне, где мы сперва сыграем со Словенией, а затем с Австрией. Со словенцами в этой квалификации мы пока еще не встречались, а вот Австрию в феврале обыграли на выезде (88:73).

Напомним, что словенцы являются действующими чемпионами Европы. Впрочем, после триумфа Словении в 2017 наши команды уже пересекались и тогда Украина уверенно выиграла дома (82:54) и минимально уступила на выезде (84:85) лишь в овертайме. Что же касается прогнозов на ближайшую встречу, то сейчас определенное преимущество на стороне хозяев. Аналитики Parimatch оценивают их шансы в 65%, но этого явно недостаточно, чтобы считать словенцев однозначными претендентами на победу.

К тому же у Словении возникли серьезные проблемы с тренерским штабом. Главный тренер Александр Секулич только начал работать с командой и почти сразу потерял двух помощников - Йернея Валентинчича и Драгиша Дробняка, которые получили положительные тесты на коронавирус. Их заменили Деян Михевч и Лука Бассин, правда, перед тем как приступить к работе им пришлось ждать результатов своих тестов.

В сборной Украины, тем временем, царит рабочая атмосфера. Как заверил форвард "Днепра" Станислав Тимофеенко, все настроены добыть две победы в ноябрьских матчах. Лично он на фарт даже решил не бриться: "Бороду до матча брить не буду. Не планирую, пока победная серия идет в клубе и надеюсь, это перенесется в сборную. Пока будут победы, брить ее не собираюсь", - сказал Тимофеенко.