"Отблагодарить Украину": сборная показала готовность к старту отбора Евробаскета-2021

Сборная Украины по баскетболу во вторник, 18 февраля, провела открытую тренировку перед вылетом в Австрию на стартовый матч отбора чемпионата Европы-2021.

Команда Айнарса Багатскиса накануне собралась в Киеве, лишь форвард "Уникахи" Владимир Герун присоединится к "желто-синим" уже в Граце.

сборная Украины по баскетболу ФБУ

сборная Украины по баскетболу ФБУ

сборная Украины по баскетболу ФБУ

В последнем перед отъездом на матч занятии приняли участие 16 игроков. На открытой тренировке команда отошла от стандартов – бросковых упражнений в начале не было, сразу же начали с беговой подготовки.

Центрового "Барселоны" Артема Пустового тренерам пришлось буквально вырывать из тисков журналистов, чтобы тот не задерживал начало разминки. После нее команда продолжила отрабатывать комбинации.

сборная Украины по баскетболу ФБУ

Вячеслав Бобров и Артем Пустовой ФБУ

Айнарс Багатскис и Максим Пустозвонов ФБУ

"Очень важно, чтобы у команды присутствовал дух победителей, чтобы ребята были готовы бороться, не искали оправданий, чтобы и тренеры, и игроки ставили высокие цели. Все те, кого мы вызывали, приехали. Это показатель того, что игрокам слово "Украина" дорогое. Всегда говорю, нам надо думать прежде всего о своем баскетболе, о его качестве. И в защите, и в нападении", – рассказал наставник "желто-синих" Айнарс Багатскис.

Денис Лукашов и Вячеслав Кравцов ФБУ

Денис Лукашов и Илья Сидоров ФБУ

В свою очередь вице-капитан команды Денис Лукашов подчеркнул, что рад снова оказаться в сборной. "Еще вчера-позавчера многие играли в своих чемпионатах и кубках, а сегодня уже в сборной. Мы все хотим хорошо стартовать в квалификационном турнире, отблагодарить Украину, которая дала нам все. В команде хорошая атмосфера, все готовы выполнять задачи в сборной. В настоящий момент нет слабых соперников, будем бороться, все в наших руках", – отметил разыгрывающий "Прометея".

Павел Крутоус ФБУ

Напомним, украинская мужская сборная после матча в Австрии 20 февраля следующую игру отбора на Еврбаскет-2021 проведет 23 февраля в Запорожье с Венгрией. Купить билеты на поединок можно на сайте esport.in.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация баскетбола Украины представила яркое промо-видео к матчу Украина – Венгрия.

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