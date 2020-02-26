Опубликовано смс Коби Брайанта за несколько минут до гибели

Генеральный менеджер "Лос-Анджелес Лейкерс" Роб Пелинка на церемонии прощания с Коби Брайантом признался, что переписывался с баскетболистом за несколько минут до его гибели.

Коби Брайант и Роб Пелинка (декабрь, 2019)

Брайант написал смс Пелинке с просьбой дать контакты кого-нибудь из бейсбольных агентов, чтобы помочь знакомой девочке, дочке тренера по бейсболу Джона Альтобелли. Пелинка в ответ пообещал помочь. Переписка случилась за несколько минут до авиакатастрофы, сообщает USA Today.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Брайант погиб в результате крушения вертолета Сикорский S-76 "Спирит". Трагедия произошла 26 января вблизи Лос-Анджелеса.

Среди девяти человек, которые находились на борту вертолета, была 13-летняя дочь Брайанта Джанна-Мария Оноре, она же GiGi.

У Брайанта остались три дочки: Наталия Даймэнт 2003 года, Бьянка Белла 2016 года и Капри Коби 2019 года (7 месяцев).

Известно, что вертолет, во время крушения которого погиб баскетболист, около 15 минут кружил перед падением.

СМИ выяснили наиболее вероятную причину крушения – считается, что воздушное судно попало в зону густого тумана.

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