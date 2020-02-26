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26 февраля • обновлено в 21:22
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Опубликовано смс Коби Брайанта за несколько минут до гибели

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Генеральный менеджер "Лос-Анджелес Лейкерс" Роб Пелинка на церемонии прощания с Коби Брайантом признался, что переписывался с баскетболистом за несколько минут до его гибели.

Коби Брайант и Роб Пелинка (декабрь, 2019)

Коби Брайант и Роб Пелинка (декабрь, 2019)

Брайант написал смс Пелинке с просьбой дать контакты кого-нибудь из бейсбольных агентов, чтобы помочь знакомой девочке, дочке тренера по бейсболу Джона Альтобелли. Пелинка в ответ пообещал помочь. Переписка случилась за несколько минут до авиакатастрофы, сообщает USA Today.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Коби Брайант
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