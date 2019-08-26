Опубликовано расписание трансляций ЧМ по баскетболу

Федерация баскетбола Украины (ФБУ) совместно с телеканалом XSPORT достигла договоренности с Международной федерацией (FIBA) для получения прав на показ матчей мужского чемпионата мира.
31 августа на украинском ТВ стартует показ матчей мирового первенства, которое принимает Китай, и уже стало известно расписание трансляций группового раунда, сообщает пресс-служба ФБУ. Вашему вниманию календарь показа матчей ЧМ.
чемпионат мира по баскетболу 2019
FIBA
31 августа, 10:30
Ангола – Сербия
1 сентября, 15:30
Чехия – США
2 сентября, 11:30
Нигерия – Аргентина
3 сентября, 15:30
США – Турция
4 сентября, 14:30
Италия – Сербия
5 сентября, 14:30
Литва – Австралия
Также будут показаны и матчи следующих стадий, в частности второго группового раунда, четвертьфинал, полуфинал, матч за "бронзу" и, конечно же, финальный поединок.
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