Опубликовано расписание трансляций ЧМ по баскетболу

Федерация баскетбола Украины (ФБУ) совместно с телеканалом XSPORT достигла договоренности с Международной федерацией (FIBA) для получения прав на показ матчей мужского чемпионата мира.

31 августа на украинском ТВ стартует показ матчей мирового первенства, которое принимает Китай, и уже стало известно расписание трансляций группового раунда, сообщает пресс-служба ФБУ. Вашему вниманию календарь показа матчей ЧМ.

Новости ФБУ назвала даты матчей за Суперкубок Украины

чемпионат мира по баскетболу 2019 FIBA

31 августа, 10:30

Ангола – Сербия

1 сентября, 15:30

Чехия – США

2 сентября, 11:30

Нигерия – Аргентина

3 сентября, 15:30

США – Турция

4 сентября, 14:30

Италия – Сербия

5 сентября, 14:30

Литва – Австралия

Также будут показаны и матчи следующих стадий, в частности второго группового раунда, четвертьфинал, полуфинал, матч за "бронзу" и, конечно же, финальный поединок.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация баскетбола Украины назвала двух новичков сезона Суперлиги Пари-Матч.

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