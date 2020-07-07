Опубликована последняя переписка пилота Коби Брайанта перед авиакатастрофой
Los Angeles Times опубликовал серию текстовых сообщений, которыми обменивались контролёр рейса, подруга пилота Ары Зобаяна, сам пилот и другие люди, отвечавшие за транспортировку Коби к месту назначения.
В переписке, перевод которой приводит championat.com, они обсуждали погоду и условия полёта.
Работница компании OC Helicopters Патти Тэйлор разослала групповое текстовое сообщение в рабочий чат. Она отвечала за организацию рейса Коби и наземный транспорт на месте прибытия.
"Погода завтра будет хорошей?" — спросила Тэйлор.
"Только что проверил прогноз. Завтра не лучший день, но не такой плохой по сравнению с сегодняшним", — ответил 50-летний пилот Ара Зобаян.
По сообщению Times, Зобаян летал с Брайантом по этому маршруту как минимум 10 раз.
Тэйлор: "Есть проблема с рекомендованной погодой для полёта".
Зобаян: "Принял. Буду давать рекомендации о погоде рано утром".
Тесс Дэвидсон, подруга Зобаяна, сообщила следователям, что на Ару никогда не давили в отношении полётов. Тэйлор заявила, что полёты с Брайантом часто отменялись или задерживались из-за погоды. Она сказала, что Брайанту не нравилось, когда ему говорили "нет", но в компании часто так делали ради мер безопасности.
Курт Дитц, бывший пилот Island Express, который летал с Брайантом, сказал следователям, что Коби оставлял погодные опасения на усмотрение пилота, потому что "он предполагал, что тот делает свою работу".
В 7:30 утра 26 января 2020 года Зобаян отправил сообщение "Кажется, погода хорошая". Менее чем через час Тэйлор ответила: "Вроде бы всё в порядке". Рик Уэбб, владелец OC Helicopters, написал: "Я согласен".
"Взлетаем", — написала Тэйлор в 9:06, когда вертолёт Sikorsky S-76B покинул аэропорт Джона Уэйна в Санта-Ане.
"Здесь начался лёгкий дождь", — сообщил один из водителей Брайанта из аэропорта Камарильо (конечный пункт назначения рейса) в 9:33 утра.
"Мы поднимаемся до высоты 4000", — сказал Зобаян авиадиспетчеру в 9:44. Он указал, что летит над облачным покровом с сильным туманом.
"А что ты собираешься делать, когда достигнешь этой высоты?" — спросил авиадиспетчер. Не последовало ответа, поэтому вопрос задавался еще несколько раз. Ответа не было. Вертолёт разбился в 9:45.
"Приземлились?" — организатор рейса спросила водителя в аэропорту Камарильо, через три минуты после запланированного времени прибытия.
"Пока нет", — ответил водитель.
В 10:02 Тэйлор отправила сообщение: "Ара, ты в порядке?"
В это время проснулась подруга Зобаяна и написала ему сообщение, что было для них нормой. Текстовое сообщение не было доставлено.
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