Представлен состав сборной Украины по баскетболу на Кубок мира-2019

Тренерский штаб мужской сборной Украины определил расширенный список кандидатов в команду на третье окно отборочного турнира Кубка мира 2019 года.
Данный список не является окончательным и на сборы национальной команды, которые стартуют в начале июня, могут быть приглашены и другие игроки. Также некоторые из этих игроков могут не оказаться в лагере сборной в случае возникновения определенных обстоятельств.
Илья Близнюк
Вячеслав Бобров
Джоэль Боломбой
Владимир Герун
Сергей Гладырь
Юджин Джетер
Игорь Зайцев
Александр Кобец
Владимир Конев
Вячеслав Кравцов
Алексей Лень
Александр Липовый
Денис Лукашов
Кирилл Марченко
Святослав Михайлюк
Александр Мишула
Вячеслав Петров
Артем Пустовой
Максим Пустозвонов
Александр Рябчук
Иссуф Санон
Владимир Шевченко
Виталий Шибель
Напомним, команда Евгения Мурзина 28 июня сыграет в Турции, а 1 июля - в Киеве против Латвии. Сейчас Украина возглавляет группу - 3 победы в четырех матчах
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