Представлен состав сборной Украины по баскетболу на Кубок мира-2019

Тренерский штаб мужской сборной Украины определил расширенный список кандидатов в команду на третье окно отборочного турнира Кубка мира 2019 года.

Данный список не является окончательным и на сборы национальной команды, которые стартуют в начале июня, могут быть приглашены и другие игроки. Также некоторые из этих игроков могут не оказаться в лагере сборной в случае возникновения определенных обстоятельств.

Новости Украина попала в топ рейтинга баскетбола 3х3

Илья Близнюк

Вячеслав Бобров

Джоэль Боломбой

Владимир Герун

Сергей Гладырь

Юджин Джетер

Игорь Зайцев

Александр Кобец

Владимир Конев

Вячеслав Кравцов

Алексей Лень

Александр Липовый

Денис Лукашов

Кирилл Марченко

Святослав Михайлюк

Александр Мишула

Вячеслав Петров

Артем Пустовой

Максим Пустозвонов

Александр Рябчук

Иссуф Санон

Владимир Шевченко

Виталий Шибель

Напомним, команда Евгения Мурзина 28 июня сыграет в Турции, а 1 июля - в Киеве против Латвии. Сейчас Украина возглавляет группу - 3 победы в четырех матчах

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