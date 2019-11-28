Опубликован календарь матчей "Киев-Баскета" на втором этапе Кубка Европы ФИБА

Стал известен календарь матчей "Киев-Баскета" на втором групповом этапе Кубка Европы ФИБА.
Украинская команда сыграет в группе К с латвийским "Вентспилсом", голландским "Зволле" и венгерским "Кермендом". На этой стадии соперники будут играть между собой по двухкруговой системе, в плей-офф выйдут две лучшие команды группы.
"Киев-Баскет" вышел во второй групповой этап Кубка Европы ФИБА
fbu.ua
Первый тур подопечные Айнарса Багатскиса проведут 11 декабря на выезде.
Соперником украинских баскетболистов будет голландский "Зволле".
Расписание матчей "Киев-Баскета":
11 декабря
"Зволле" – "Киев-Баскет"
18 декабря
"Киев-Баскет" – "Керменд"
8 января
"Вентспилс" – "Киев-Баскет"
22 января
"Киев-Баскет" – "Зволле"
29 января
"Керменд" – "Киев-Баскет"
5 февраля
"Киев-Баскет" – "Вентспилс"
Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" в заключительном, 6-м туре первого группового этапа Кубка Европы ФИБА смог добыть гостевую победу над белорусским "Цмоки-Минск" и выиграл группу F.
О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!
Читайте все новости по теме "Кубок Европы ФИБА" на OBOZREVATEL.