Опубликован календарь матчей "Киев-Баскета" на втором этапе Кубка Европы ФИБА

Стал известен календарь матчей "Киев-Баскета" на втором групповом этапе Кубка Европы ФИБА.

Украинская команда сыграет в группе К с латвийским "Вентспилсом", голландским "Зволле" и венгерским "Кермендом". На этой стадии соперники будут играть между собой по двухкруговой системе, в плей-офф выйдут две лучшие команды группы.

"Киев-Баскет" вышел во второй групповой этап Кубка Европы ФИБА fbu.ua

Первый тур подопечные Айнарса Багатскиса проведут 11 декабря на выезде.

Соперником украинских баскетболистов будет голландский "Зволле".

Расписание матчей "Киев-Баскета":

11 декабря

"Зволле" – "Киев-Баскет"

18 декабря

"Киев-Баскет" – "Керменд"

8 января

"Вентспилс" – "Киев-Баскет"

22 января

"Киев-Баскет" – "Зволле"

29 января

"Керменд" – "Киев-Баскет"

5 февраля

"Киев-Баскет" – "Вентспилс"

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" в заключительном, 6-м туре первого группового этапа Кубка Европы ФИБА смог добыть гостевую победу над белорусским "Цмоки-Минск" и выиграл группу F.

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