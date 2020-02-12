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12 февраля • обновлено в 16:09
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Определился состав сборной Украины на старт отбора Евробаскета-2021

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Тренерский штаб сборной Украины по баскетболу во главе с Айнарсом Багатскисом определился с 16 игроками, которые будут готовиться к отборочным матчам Евробаскета-2021.

Соперниками нашей команды на турнире станут Австрия (выездной поединок, 20 февраля, город Грац) и Венгрия (Запорожье, 23 февраля).

Сборная Украины по баскетболу

Сборная Украины по баскетболу

Полный список баскетболистов, которые приедут на тренировочный сбор в Киеве, выглядит следующим образом:

Защитники

Денис Лукашов (Прометей, Украина), первый тренер Ирина Наседкіна

Виталий Зотов (Химик, Украина), первый тренер Зотова Татьяна;

Илья Сидоров (Прометей, Украина), первый тренер Cергей Покровенко;

Максим Закурдаев (Днепр, Украина), первый тренер Игорь Овсянников;

Кирилл Марченко (Химик, Украина), первый тренер Сергей Маренич;

Александр Липовый (Промитеас, Греция), первый тренер Людмила Покровенко;

Богдан Близнюк (Киев-Баскет, Украина), первый тренер Филип Буркетт;

Форварды

Иван Ткаченко (Черкаськие Мавпы, Украина), первый тренер Анатолий Федоренко;

Павел Крутоус (Киев-Баскет, Украина) первый тренер Богдан Федоренко;

Максим Пустозвонов (Киев-Баскет, Україна), первый тренер Юрий Дятловский;

Александр Беликов (Черкаськие Мавпы, Україна), первый тренер Владимир Машира;

Вьячеслав Бобров (Фуенлабрада, Испания), первые тренеры Сергей Бордейчук, Александра

Ивлева;

Сергей Павлов (Киев-Баскет, Украина), первый тренер Александра Ивлева;

Владимир Герун (Уникаха, Испания), первые тренеры Михаил Лисоволенко/Арина Гребнева;

Центровые

Вьячеслав Петров (Киев-Баскет, Украина), первый тренер Владислав Янаки;

Вьячеслав Кравцов (Неофиникс, Япония), первый тренер Сергей Комаров.

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Как сообщал OBOZREVATEL, слэм-данк украинца Ивана Ткаченко вошел в топ-10 моментов баскетбола 3х3 в 2019 году по версии ФИБА, заняв в престижном рейтинге третье место.

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Тема
Евробаскет-2021
Персоны
Айнарс Багатскис Александр Липовый Владимир Герун Вячеслав Кравцов
Тег
Сборная Украины по баскетболу
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