Определился состав сборной Украины на старт отбора Евробаскета-2021

Тренерский штаб сборной Украины по баскетболу во главе с Айнарсом Багатскисом определился с 16 игроками, которые будут готовиться к отборочным матчам Евробаскета-2021.
Соперниками нашей команды на турнире станут Австрия (выездной поединок, 20 февраля, город Грац) и Венгрия (Запорожье, 23 февраля).
Сборная Украины по баскетболу
Полный список баскетболистов, которые приедут на тренировочный сбор в Киеве, выглядит следующим образом:
Защитники
Денис Лукашов (Прометей, Украина), первый тренер Ирина Наседкіна
Виталий Зотов (Химик, Украина), первый тренер Зотова Татьяна;
Илья Сидоров (Прометей, Украина), первый тренер Cергей Покровенко;
Максим Закурдаев (Днепр, Украина), первый тренер Игорь Овсянников;
Кирилл Марченко (Химик, Украина), первый тренер Сергей Маренич;
Александр Липовый (Промитеас, Греция), первый тренер Людмила Покровенко;
Богдан Близнюк (Киев-Баскет, Украина), первый тренер Филип Буркетт;
Форварды
Иван Ткаченко (Черкаськие Мавпы, Украина), первый тренер Анатолий Федоренко;
Павел Крутоус (Киев-Баскет, Украина) первый тренер Богдан Федоренко;
Максим Пустозвонов (Киев-Баскет, Україна), первый тренер Юрий Дятловский;
Александр Беликов (Черкаськие Мавпы, Україна), первый тренер Владимир Машира;
Вьячеслав Бобров (Фуенлабрада, Испания), первые тренеры Сергей Бордейчук, Александра
Ивлева;
Сергей Павлов (Киев-Баскет, Украина), первый тренер Александра Ивлева;
Владимир Герун (Уникаха, Испания), первые тренеры Михаил Лисоволенко/Арина Гребнева;
Центровые
Вьячеслав Петров (Киев-Баскет, Украина), первый тренер Владислав Янаки;
Вьячеслав Кравцов (Неофиникс, Япония), первый тренер Сергей Комаров.
Как сообщал OBOZREVATEL, слэм-данк украинца Ивана Ткаченко вошел в топ-10 моментов баскетбола 3х3 в 2019 году по версии ФИБА, заняв в престижном рейтинге третье место.
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