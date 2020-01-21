Определился расширенный состав сборной Украины на матчи квалификации Евробаскета-2021

Тренерский штаб во главе с Айнарсом Багатскисом определился с расширенным составом мужской национальной сборной Украины на первое окно квалификации чемпионата Европы по баскетболу-2021.

Сборная Украины по баскетболу ФБУ

На турнире наша команда сыграет против Австрии (выездной матч, 20 февраля) и Венгрии (23 февраля в Запорожье, билеты здесь).

Вашему вниманию список из 22 игроков, 16 из которых приедут на тренировочный сбор в Киеве, а 12 попадут в итоговую заявки на стартовые матчи отбора:

Защитники

Денис Лукашов (Прометей, Украина), первый тренер Ирина Наседкина

Виталий Зотов (Николаев, Украина), первый тренер Зотова Татьяна;

Илья Сидоров (Прометей, Украина), первый тренер Сергей Покровенко;

Иссуфу Санон (Днепр, Украина), первый тренер Ирина Наседкин;

Александр Мишула (Меркезефенди, Турция) первые тренеры Михаил Промисловський, Арина Гребнева;

Максим Закурдаев (Днепр, Украина), первый тренер Игорь Овсянников;

Кирилл Марченко (Химик, Украина), первый тренер Сергей Маренич;

Александр Липовый (Промитеас, Греция), первый тренер Людмила Покровенко;

Богдан Близнюк (Киев-Баскет, Украина), первый тренер Филипп Буркетт;

Форварды

Иван Ткаченко (Черкаськи Мавпы, Украина), первый тренер Анатолий Федоренко;

Павел Крутоус (Киев-Баскет, Украина) первый тренер Богдан Федоренко;

Максим Пустозвонов (Киев-Баскет, Украина), первый тренер Юрий Дятловский;

Артем Ковалев (Химик, Украина), первый тренер Владимир Машир;

Александр Беликов (Черкаськи Мавпы, Украина), первый тренер Владимир Машир;

Андрей Войналович (Химик, Украина), первый тренер Леся Полуяхтова;

Вячеслав Бобров (Фуэнлабрада, Испания), первые тренеры Сергей Бордейчук, Александра Ивлева;

Сергей Павлов (Киев-Баскет, Украина), первый тренер Александра Ивлева;

Владимир Герун (Уникаха, Испания), первые тренеры Михаил Лисоволенко / Арина Гребнева;

Вячеслав Петров (Киев-Баскет, Украина), первый тренер Владислав Янаки;

Центровые

Артем Пустовой (Барселона, Испания), первый тренер Валерий Зарецкий;

Вячеслав Кравцов (Неофиникс, Япония), первый тренер Сергей Комаров;

Владислав Коренюк (Киев-Баскет, Украина), первый тренер Шкьопу Николай Иванович.

Как сообщал OBOZREVATEL, слэм-данк украинца Ивана Ткаченко вошел в топ-10 моментов баскетбола 3х3 в 2019 году по версии ФИБА, заняв в престижном рейтинге третье место.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!