Определился расширенный состав сборной Украины на матчи квалификации Евробаскета-2021

Тренерский штаб во главе с Айнарсом Багатскисом определился с расширенным составом мужской национальной сборной Украины на первое окно квалификации чемпионата Европы по баскетболу-2021.
Сборная Украины по баскетболу
ФБУ
На турнире наша команда сыграет против Австрии (выездной матч, 20 февраля) и Венгрии (23 февраля в Запорожье, билеты здесь).
Вашему вниманию список из 22 игроков, 16 из которых приедут на тренировочный сбор в Киеве, а 12 попадут в итоговую заявки на стартовые матчи отбора:
Защитники
Денис Лукашов (Прометей, Украина), первый тренер Ирина Наседкина
Виталий Зотов (Николаев, Украина), первый тренер Зотова Татьяна;
Илья Сидоров (Прометей, Украина), первый тренер Сергей Покровенко;
Иссуфу Санон (Днепр, Украина), первый тренер Ирина Наседкин;
Александр Мишула (Меркезефенди, Турция) первые тренеры Михаил Промисловський, Арина Гребнева;
Максим Закурдаев (Днепр, Украина), первый тренер Игорь Овсянников;
Кирилл Марченко (Химик, Украина), первый тренер Сергей Маренич;
Александр Липовый (Промитеас, Греция), первый тренер Людмила Покровенко;
Богдан Близнюк (Киев-Баскет, Украина), первый тренер Филипп Буркетт;
Форварды
Иван Ткаченко (Черкаськи Мавпы, Украина), первый тренер Анатолий Федоренко;
Павел Крутоус (Киев-Баскет, Украина) первый тренер Богдан Федоренко;
Максим Пустозвонов (Киев-Баскет, Украина), первый тренер Юрий Дятловский;
Артем Ковалев (Химик, Украина), первый тренер Владимир Машир;
Александр Беликов (Черкаськи Мавпы, Украина), первый тренер Владимир Машир;
Андрей Войналович (Химик, Украина), первый тренер Леся Полуяхтова;
Вячеслав Бобров (Фуэнлабрада, Испания), первые тренеры Сергей Бордейчук, Александра Ивлева;
Сергей Павлов (Киев-Баскет, Украина), первый тренер Александра Ивлева;
Владимир Герун (Уникаха, Испания), первые тренеры Михаил Лисоволенко / Арина Гребнева;
Вячеслав Петров (Киев-Баскет, Украина), первый тренер Владислав Янаки;
Центровые
Артем Пустовой (Барселона, Испания), первый тренер Валерий Зарецкий;
Вячеслав Кравцов (Неофиникс, Япония), первый тренер Сергей Комаров;
Владислав Коренюк (Киев-Баскет, Украина), первый тренер Шкьопу Николай Иванович.
Как сообщал OBOZREVATEL, слэм-данк украинца Ивана Ткаченко вошел в топ-10 моментов баскетбола 3х3 в 2019 году по версии ФИБА, заняв в престижном рейтинге третье место.
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