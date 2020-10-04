В невероятном финале определился победитель Кубка Украины по баскетболу

Южненский "Химик" в сенсационном финале Кубка Украины по баскетболу обыграл днепровский "Днепр" и второй раз в своей истории выиграл трофей.

Матч на паркете ФСК "Олимп" завершился со счетом 78:77, при этом победный бросок был заброшен с сиреной.

Днепряне начали поединок феерически. Мощными быстрыми атаками от Террелла и Кравцова, тремя точным бросками из-за дуги от Закурдаева подопечные Дениса Журавлева просто смяли соперника, оформив рывок 18:4.

"Химик" смог прийти в себя лишь к середине тайма. Сольная игра Льюиса Салливана позволила вернуть южненцев в борьбу. Во второй четверти на помощь американцу пришли Зотов и Рябчук. Трое лидеров "Химика" смогли отыграть разрыв, и команды ушли на большой перерыв при счете 41:40 в пользу "Днепра".

Во второй половине ситуация повторилась. Пропущенный рывок 7:14 заставил Виталия Степановского срочно брать таймаут. Баскетболисты из Днепра уверенно лидировали на всех участках площадки, методично набирая очки.

Ближе к концовке периода рисунок на паркете начал меняться. Южненцы раз за разом набирали свои очки, за несколько минут до конца усилиями Марченко сократив отставание до 1 пункта. Но трехочковый баззер с сиреной от Террелла увел команды на перерыв при счете 64:60 в пользу "Днепра".

В четвертой четверти днепряне двумя точными бросками из-за дуги от Тимофеенко и Террела увеличили разрыв до 10 баллов, но хозяева в очередной раз смогли сделать камбек. За 31 секунду до финальной сирены счет был 75:75, когда Террелл точно попал два штрафных. У "Химика" было 13 секунд, и Марченко с сиреной принес победу своей команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, в полуфинале команда Журавлева, хотя и не без нервов, но довольно уверенно выиграла свой полуфинальный матч у "Одессы". "Химик" провел невероятно напряженную и изнурительную битву с овертаймом против "Киев-Баскета".

На пути к Финалу четырех "Днепр" одержал уверенную победу над "Запорожьем", чемпион Украины "Химик" не испытал проблем в игре против "Тернополя", столичный "Киев-Баскет" разгромил МБК "Николаев", а БК "Одесса" был сильнее команды из Житомира.