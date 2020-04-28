Определился победитель Cyber Суперлиги Пари-Матч

Во вторник, 28 апреля, определился победитель первого турнира по компьютерной игре NBA 2k20 среди профессиональных украинских баскетболистов – Cyber Суперлига Пари-Матч.

Чемпионом стал представитель "Киев-Баскета" Вячеслав Петров, который играл на турнире за "Лос-Анджелес Лейкерс". Финал против защитника столичного клуба Юрия Кондракова, который руководил другим клубом западной конференции НБА "Юта Джаз", завершился со счетом 2:1.

Для общей победы Петрову потребовалось три матча. В концовке первого поединка Кондраков пошел вперед, получив преимущество в 5 очков. Во второй встрече инициатива была на стороне Петрова, который сравнял счет в серии. А во второй половине третьего матча Вячеслав уверенно взял ход игры под свой контроль, добыв чемпионство.

Вячеслав Петров ("Лейкерс") - Юрий Кондраков ("Юта") - 2:1 (60:65, 70:61, 72:52)

В серии за "бронзу" защитник "Запорожья" Андрей Кожемякин ("Даллас Маверикс") обыграл игрока национальной сборной Украины и греческого "Промитеаса" Александра Липового ("Бостон Селтикс")

Для общей победы Кожемякину хватило двух матчей. В первом большую часть времени борьба была равной при незначительном преимуществе Кожемякина. Липовый на последних минутах поединка перехватил инициативу и смог выйти вперед. Однако несколько последующих ошибок позволили Кожемякину вырвать победу.

Во второй встрече игрок "Запорожья" уверенно пошел вперед с первых минут. Однако Липовый снова сумел выровнять игру. И все на этот раз Кожемякин увереннее сыграл в заключительных минутах, обеспечив вторую победу.

Александр Липовый ("Бостон") - Андрей Кожемякин ("Даллас") - 0:2 (68:71, 54:62)

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