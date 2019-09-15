Определился бронзовый призер чемпионата мира по баскетболу

Сборная Франции по баскетболу смогла перевернуть игру с Австралией, добыть победу (67:59), и завоевать бронзовые медали чемпионата мира, который в эти дни проходит в Пекине.

Австралийцы захватили инициативу с первых минут и легко повели в счете. Благодаря усилиям Эндрю Богута и Джо Инглса представители зеленого континента уверенно доминировали на паркете, всю первую половину лидируя в счете 30:21.

Франция после большого перерыва попыталась перевернуть ситуацию. Блестящая игра двукратного чемпиона Евролиги Нандо де Коло помогла сократить отставание о двух пунктов 42:44.

Перелом случился в четвертой десятиминутке, когда французы просто задавили оппонентов своей мощью.

Матч за 3-е место

Франция – Австралия – 67:59 (11:16, 10:14, 21:16, 25:13)

15 сентября 2019 года. Пекин. "Вукесон Спорт Центр"

Франция: Нтиликина (2), Фурнье (16 + 5 подборов), Батюм (9 + 6 передач + 3 перехвата), М'Байе, Гобер (2) – старт; Альбиси (9), Де Коло (19), Пуарье (8 + 7 подборов), Лабейри (2 + 6 подборов), Тупан

Австралия: Миллс (15 + 2 блок-шота), Деллаведова (4 + 5 передач), Инглс (17 + 5 подборов), Кэй (9 + 5 подборов), Богут (5 + 6 подборов – 4 потери) – старт; Бэйнс (5), Митч Крик, Гулдинг, Лэндэйл (4)

Франция - Австралия ФИБА

Франция - Австралия ФИБА

Франция - Австралия ФИБА

Франция - Австралия ФИБА

Франция - Австралия ФИБА

Франция - Австралия ФИБА

Финальный поединок Аргентина - Испания начнется в 15:00.

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