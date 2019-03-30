Определился первый полуфиналист Суперлиги Пари-Матч

Южненский "Химик" во втором матче обыграл "Политехник" и завоевал первую путевку в полуфинал Суперлиги Пари-Матч. На выезде бронзовый призер чемпионата Украины одолел соперника 66:90.

Гости из Южного шокировали соперника в дебюте встречи. "Политехник" просто не успевал за быстрыми атаками соперника. "Химик" за четыре минуты игры сделал разницу двухзначной. Тем не менее, к концу первой четверти харьковчане включились в борьбу и отыграли отставание до пяти очков, а после небольшого отдыха благодаря дальним атакам вплотную приблизились к сопернику.

Политехник - Химик ФБУ

В упорной борьбе команды боролись за лидерство. Бронзовые призеры чемпионата Украины не позволяли сопернику сравнять счет, а, наладив игру в защите перед большим перерывом, увеличили свое преимущество до 22 очков.

В начале второй половины встречи "Политехник" попытался навязать борьбу сопернику и сократил отставание до 19 очков, однако южненцам удалось сбить темп игры, а затем снова завладеть инициативой. В итоге перед заключительной десятиминуткой "Химик" вел в счете +24.

В концовке встречи, понимая, что это последний шанс "Политехник" включился в борьбу. Однако отквитать такое катастрофическое отставание им было не по силам. Южненцы долго разыгрывали мяч и тянули время. Гости держали руку на пульсе и не позволили сопернику вернуть интригу в противостояние. В итоге финальная сирена ознаменовала победу "Химика" во встрече и четвертьфинальной серии.

"Политехник" – "Химик" 66:90 (18:23, 14:31, 17:19, 17:17)

"Политехник": Дэвис (10 + 4 передачи), Козлов (3), Кромер (18 + 5 подборов + 6 передач + 4 потери), Грэм (17 + 9 подборов + 4 передачи + 5 потерь), Завадский (4) – старт; Рочняк (12 + 5 подборов), Колотилов (1), Кузнецов (1), Чугунов.

"Химик": Эдвин (14 + 7 передач), Рябчук (20), Войналович (6), Джонс (7 + 7 передач), Антипов (15 + 10 подборов) – старт; Павлов (13 + 7 подборов), Марченко (7), Сидоров (6 + 5 передач), Ковалёв (2), Козак.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ответных четвертфинальных встречах Суперлиги Пари-Матч команды в первой и четвертой парах устроили настоящий триллер. "Черкаськи Мавпы" дали бой победителю регулярного чемпионата - "Запорожью", сравняв счет серии, а "Николаев" в овертайме вырвал победу у "Киев-Баскета".

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