Определились финалисты Кубка Украины по баскетболу

Днепровский "Днепр" и южненский "Химик" вышли в финал Кубка Украины по баскетболу.

На паркете ФСК "Олимп" "Днепр" обыграл в полуфинале БК "Одесса" (67:76), а чемпион Украины "Химик" был сильнее "Киев-Баскета" (76:68).

Матч "Днепр" – "Одесса", который стал первым официальным поединком в украинском баскетболе за последние семь месяцев, завершился со счетом 67:76.

Одесситы проводили матч без своего лидера – американского бигмена Бадена Джаксена, который получил перелом челюсти в драке с украинским центровым "Тернополя" Максимом Сандулом, и выбыл на четыре недели.

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Отсутствие легионера сразу сказалось на игре. Уже с первых минут действующий обладатель Кубка страны совершил мощный спурт, уйдя на первый перерыв при счете 22:13 в свою пользу.

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Днепряне владели солидным преимуществом в трехсекундной зоне. Тимофеенко, Корниенко и Кравцов принесли 20 очков своей команды. "Одесса" сделала ставку на дальние броски, но реализация лишь трех из 20 попыток, не позволила номинальным хозяевам рассчитывать на какой-либо позитивный результат.

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После перерыва подопечные Дениса Журавлева потеряли концентрацию, чем сразу воспользовались оппоненты. У "Одессы" стало меньше неподготовленных атак, она заиграла проще. Творцом рывка стал Юрий Кондраков, который забил три трехочковых подряд.

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Перед четвертым отрезком счет был 51:56 в пользу "Днепра". Баскетболисты из Южной Пальмиры смогли уменьшить разрыв до 3 пунктов, но переломить игру у них не получилось. Как только "Днепр" взвинтил темп, разрыв вновь стал двухзначным.

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Во втором полуфинале "Киев-Баскет" испытал серьезные проблемы с "Химиком". Усилиями Тайрелла Нельсона и Льюиса Салливана хозяева легко повели в счете, уйдя на первый перерыв с преимуществом в 4 балла.

Во второй десятиминутке шла упорная борьба с большим количеством неточных бросков. Брюс Мэйси и Александр Мишула пытались сократить отставание, но ошибки в нападении нивелировали эти усилия.

После перерыва ситуация не изменилась. Южненцы очень плотно играли в защите, не позволяя ничего сделать киевлянам.

Перелом случился в четвертой четверти. Игроки Айнарса Багатскиса за 5 минут совершили рывок 13:4, и вышли вперед 53:50. Началась настоящая игра нервов, которая завершилась овертаймом. В дополнительное время увереннее себя проявил чемпион страны, который и вырвал победу. Ключевым стал трехочковый Виталия Зотова за 30 секунд до конца дополнительной 5-минутки.

Финальная игра состоится в воскресенье, 4 октября, и начнется в 14:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, на пути к Финалу четырех "Днепр" одержал уверенную победу над "Запорожьем", чемпион Украины "Химик" не испытал проблем в игре против "Тернополя", столичный "Киев-Баскет" разгромил МБК "Николаев", а БК "Одесса" была сильнее команды из Житомира.