Определился первый финалист Кубка Украины по баскетболу

Баскетбольный клуб "Днепр", обыграв в полуфинале Кубка Украины БК "Одесса", вышел в финал турнира.

Первый официальный матч в украинском баскетболе за последние семь месяцев прошел в ФСК "Олимп" в Южном и завершился со счетом 76:67.

Одесситы проводили матч без своего лидера – американского бигмена Бадена Джаксена, который получил перелом челюсти в драке с украинским центровым "Тернополя" Максимом Сандулом, и выбыл на четыре недели.

Отсутствие легионера сразу сказалось на игре. Уже с первых минут действующий обладатель Кубка страны совершил мощный спурт, уйдя на первый перерыв при счете 22:13 в свою пользу.

Днепряне владели солидным преимуществом в трехсекундной зоне. Тимофеенко, Корниенко и Кравцов принесли 20 очков своей команды. "Одесса" сделала ставку на дальние броски, но реализация лишь трех из 20 попыток, не позволила номинальным хозяевам рассчитывать на какой-либо позитивный результат.

После перерыва подопечные Дениса Журавлева потеряли концентрацию, чем сразу воспользовались оппоненты. У "Одессы" стало меньше неподготовленных атак, она заиграла проще. Творцом рывка стал Юрий Кондраков, который забил три трехочковых подряд.

Перед четвертым отрезком счет был 51:56 в пользу "Днепра". Баскетболисты из Южной Пальмиры смогли уменьшить разрыв до 3 пунктов, но переломить игру у них не получилось. Как только "Днепр" взвинтил темп, разрыв вновь стал двухзначным.

Отметим, что второй полуфинал, в котором сразятся "Химик" и "Киев-Баскет", начнется в 17:00.

Финальная игра состоится в воскресенье, 4 октября, и начнется в 14:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, на пути к Финалу четырех "Днепр" одержал уверенную победу над "Запорожьем", чемпион Украины "Химик" не испытал проблем в игре против "Тернополя", столичный "Киев-Баскет" разгромил МБК "Николаев", а БК "Одесса" была сильнее команды из Житомира.