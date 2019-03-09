Определились финалисты Кубка Украины по баскетболу

В Днепре состоялись полуфинальные поединки Кубка Украины по баскетболу. Борьбу за главный трофей завтра, 10 марта, продолжат "Одесса" и "Днепр".

В первом полуфинале "Одесса" разгромила "Политехник". Харьковчане, провалив вторую четверть, уступили сопернику со счетом 73:89.

Нервозность из-за ответственности в матче, а также потрясающие действия в защите обеих команд сказались на счете: за половину первой четверти команды на двоих заработали 13 очков, причем половину из них – со штрафных. Соперники сконцентрировались на фолах и перехватах, не позволяя друг другу разгонять опасные атаки. "Одесса" и "Политехник" по очереди выходили вперед и лишь в концовке первой десятиминутки одесситам удалось впервые в матче обеспечить себе комфортное преимущество в восемь очков.

Политехник - Одесса ФБУ

Пока "Политехник" приходил в себя, одесситы на кураже поймали свою игру и сделали разницу двухзначной. Номинальные гости чувствовали себя хозяевами на площадке и, круша соперника, оторвались на 20 очков. И несмотря на то, что в концовке первой половины встречи харьковчане пытались сократить отставание, одесситам удалось сохранить комфортное преимущество +19.

В перерыве наставник "Политехника" Владимир Коваль не сумел настроить свою команду. Харьковчане продолжали сыпаться, отпуская вперед настроенных на успех одесситов.

Подопечные Коваля пытались дать отпор сопернику, однако наставник "Одессы" Олег Юшкин держал руку на пульсе и как только его команда теряла концентрацию, тут же возвращал их в игру. В итоге перед заключительной десятиминуткой одесситы опережали оппонента на 29 очков.

В концовке встречи харьковчане существенно прибавили и начали по-немногу отыгрывать безнадежное отставание. за пять минут до финальной сирены разница между командами уже составляла 17 очков. Такой натиск соперника заставлял одесситов ошибаться в атаке, позволяя сопернику приближаться. Тем не менее, отрыв "Одессы" был слишком большим. "Политехник" не сумел вернуть интригу в противостояние, пропустив одесситов в финал Кубка Украины.

"Политехник" — БК "Одесса" 73:89 (15:23, 16:27, 12:22, 30:16)

"Политехник": Дэвис (18 + 5 подборов + 6 передач), Козлов (8), Кромер (13 + 4 потери), Грэм (20 + 10 подборов + 6 потерь), Завадский (2 + 4 подбора + 3 блок-шота) — старт; Рочняк (8 + 5 подборов), Чугунов, Кузнецов (4), Колотилов.

"Одесса": Мэйси (11 + 7 подборов + 6 передач), Беликов, Пустозвонов (18 + 6 подборов), Хелманис (5), Шеляковс (13 + 7 подборов + 6 передач) — старт; Новиков (5+ 6 подборов), Скрипец, Балабан (2), Щепкин (8 + 4 подбора), Ткачук (6), Мартин (20 + 4 подбора).

Во втором поединке между "Днепром" и "Киев-Баскетом" интрига сохранялась до финальной четверти. В итоге в невероятной борьбе победу 78:76 одержали хозяева и действующие обладатели трофея.

Днепряне благодаря невероятной поддержке трибун вышли вперед, правда столичные гости отстали от соперника на расстояние нескольких атак. "Киев-Баскету" удалось очень быстро прийти в себя и сравнять счет, а после медиа тайм-аута впервые в матче выйти вперед. "Днепр" отчаянно сопротивлялся, однако сравнять счет не смог, а вот у киевлян игра наладилась, а баззер-биттер в исполнении Мориса Крика подарил киевлянам победу в первой десятиминутке с разницей +6.

Однако в дебюте второй четверти днепряне очень быстро отквитали негативную разницу и сравняли счет. Обе команды включились в борьбу. Киевляне владели минимальным преимуществом, однако соперник дышал в спину. Две неуступчивых команды боролись за результат, что отразилось на счете: перед большим перерывом "Днепр" лишь на один балл опережал гостей из столицы.

Рывок +6 в исполнении "Киев-Баскета" позволил столичной команде снова выйти вперед, правда, "Днепр" очень быстро эту разницу нивелировал. Бескомпромиссная борьба на площадке сохранила интригу до заключительной десятиминутки, где команды снова разделял всего один балл.

Концовка встречи выдалась очень напряженной. Днепряне владели минимальным преимуществом, однако одна дальняя атака киевлян могла кардинально изменить ситуацию. Хозяева благодаря двум точным трехочковым броскам за три минуты до конца встречи впервые в матче сделали разницу +7 в свою пользу.

И когда казалось, что днепряне уже обеспечили себе путевку в финал, "Киев-Баскет" проявил характер и снова сравнял счет. Судьбу поединка решил фол на Сергее Тимофеенко, который с линии штрафных обеспечил своей команде продолжение борьбы за главный трофей.

"Днепр" – "Киев-Баскет" – 78:76 (18:24, 21:14, 18:18, 21:20)

"Днепр": Вильховецкий (3), Мишула (16 + 5 передач), Закурдаев (10), Тимофеенко (9 + 10 подборов + 4 перехвата), Кушниров (5) – старт; Шундель (9), Ревзин (2), Натяжко (3), Глебов (4 передачи), Сизов (7 + 4 передачи), Фесенко (14 + 7 подборов + 4 передачи + 2 блок-шота)

"Киев-Баскет": Латкович (17 + 7 подборов + 8 передач + 3 перехвата – 4 потери), Крик (19 + 5 подборов), Крутоус (9), Нванкво (15 + 5 подборов), Челован (4) – старт; Сандул (2), Луценко (2), Петров (6), Носков (2)

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