Определились финалисты Cyber Суперлиги Пари-Матч

Максим Богданов Баскетбол 14:46, 25.04.2020

В субботу, 25 апреля состоялись полуфинальные поединки Cyber Суперлиги Пари-Матч – первого киберспортивного турнира среди украинских профессиональных баскетболистов.

В финал сильнейших игроков Cyber Суперлиги Пари-Матч вышли Александр Липовый ("Бостон") и Вячеслав Петров ("Лейкерс").

Александр Липовий (Бостон) - Юрий Кондраков (Юта) – 0:2 (58:66, 57:65)

В первой паре Юрий Кондраков дважды победил Александра Липового. После первого поражения Липовый навязал борьбу во втором поединке. На заключительных секундах мощный рывок Кондракова окончательно снял интригу – он в финале.

Андрей Кожемякин (Даллас) - Вячеслав Петров (Лейкерс) - 0: 2 (47:74, 47:58)

Во второй паре Вячеслав Петров дважды уверенно сыграл против Андрея Кожемякина, завоевав вторую путевку в финал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее воспитанник "Черкаських Мавп" Александр Кобец оценил турнир Cyber Суперлига Пари-Матч.

Комментировать
Спорт Баскетбол

Смотрите также

Зекоманда – ліквідатори Держави. Вони перетворюють на попіл все, до чого торкаються

Простота хуже воровства: найден человек, который лишил страну средств защиты, а бюджет – миллионов

Зеленского поймали на лжи о зарплатах чиновников: кто получает больше 47 тысяч грн

Украина не выйдет из кризиса в 2021 году. А мир только входит в период больших потрясений — интервью с футурологом

Босая Савченко, Добкин "под кайфом" и подмигивающий Зеленский: главный фотограф Рады – о скандальном закулисье политики