Определились финалисты Cyber Суперлиги Пари-Матч

В субботу, 25 апреля состоялись полуфинальные поединки Cyber Суперлиги Пари-Матч – первого киберспортивного турнира среди украинских профессиональных баскетболистов.

В финал сильнейших игроков Cyber Суперлиги Пари-Матч вышли Александр Липовый ("Бостон") и Вячеслав Петров ("Лейкерс").

Александр Липовий (Бостон) - Юрий Кондраков (Юта) – 0:2 (58:66, 57:65)

В первой паре Юрий Кондраков дважды победил Александра Липового. После первого поражения Липовый навязал борьбу во втором поединке. На заключительных секундах мощный рывок Кондракова окончательно снял интригу – он в финале.

Андрей Кожемякин (Даллас) - Вячеслав Петров (Лейкерс) - 0: 2 (47:74, 47:58)

Во второй паре Вячеслав Петров дважды уверенно сыграл против Андрея Кожемякина, завоевав вторую путевку в финал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее воспитанник "Черкаських Мавп" Александр Кобец оценил турнир Cyber Суперлига Пари-Матч.

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