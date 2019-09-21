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21 сентября • обновлено в 16:17
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Определился обладатель Суперкубка Украины по баскетболу

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Обладатель Кубка Украины "Днепр" проиграл чемпиону Украины "Химику", но по сумме двух матчей завоевал Суперкубок Украины. Ответный поединок состоялся в Днепре и завершился со счетом 82:85.

Определился обладатель Суперкубка Украины по баскетболу

Первая встреча между этими командами прошла на площадке южненской команды и завершилась уверенной победой "Днепра" - 78:63.

С первых минут поединка подопечные Дениса Журавлева захватили инициативу и не отдавали его до четвертой четверти. Играя в энергосберегающем режиме, и помня про пятнадцатиочковый гандикап, днепряне легко держали комфортную разницу в счете.

Гости ничего не могли противопоставить лидерам днепровской команды: Кириллу Фесенко, Генри Дугату и Станиславу Тимофеенко. Лишь легионер гостей Исая Уильямс изредка напрягал защиту оппонентов точными бросками.

В третьей четверти преимущество "Днепра" составило +9. После этого хозяева расслабились и едва не поплатились за это.

"Химик" в четвертой десятиминутке устроил настоящий штурм и смог довести свое преимущество до +6, но это было кратковременный максимум. Большего чемпионам сделать не удалось и титул второй год подряд уехал в Днепр.

"Днепр" — "Химик" 82:85 (17:16, 23:21, 24:22, 18:26)

Днепр: Дугат (14 + 6 передач), Закурдаев (4), Глебов (18 + 5 подборов + 8 передач + 4 потери), Тимофеенко (10 + 8 подборов), Фесенко (6 + 6 подборов) — старт; Чумаков (10), Шундель, Санон (5), Корниенко (15 + 4 подборов), Коломойский, Сизов.

Химик: Уильямс (16 + 3 перехвата), Рябчук (14), Марченко (8), Войналович (3 + 4 подбора), Угба (6 + 5 подборов) — старт; Ковалев (13 + 8 подборов), Козак, Горобченко (15 + 5 подборов + 6 передач), Салливан (10 + 6 подборов).

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Напомним, что в 2018-м "Днепр" также стал обладателем Суперкубка Украины, обыграв "Черкаськи Мавпы" (80:75), и по сумме двух матчей завоевав престижнейший трофей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация баскетбола Украины объявила состав участников и регламент нового сезона Суперлиги Пари-Матч.

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Тема
Суперкубок Украины по баскетболу
Место
Украина Днепр
Теги
БК Химик БК Днепр
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