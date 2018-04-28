Определился обладатель "бронзы" ЧУ Суперлиги Пари-Матч

Баскетбольный клуб "Химик" завоевал бронзовые медали чемпионата Украины в Суперлиге Пари-Матч. Подопечные Виталия Степановского в гостевом матче в Николаеве в третий раз обыграли местный МБК со счетом 68:66 и выиграли серию с сухим счетом 3:0.

После уверенной победы "Химика" в первом поединке и драматичного второго матча для "Николаева" оставался последний шанс зацепиться за серию. Однако при переполненных трибунах СК "Надежда" подопечные Владимира Поляха не смогли дать серьезный бой сопернику.

Уже с первых секунд гости захватили инициативу и быстрыми и точными атаками постепенно увеличивали разрыв в счете.

После первой половины "Химик" лидировал, имея преимущество в 21 пункт. После перерыва "корабелы" "проснулись" и смогли отыграть восемь очков, заставив болельщиков из Южного напрячься.

Развязка наступила в четвертой десятиминутки, которую вице-чемпион Украины полностью провалил. Игроки "Николаева" смогли сократить отставание и за 26 секунд до конца основного времени сделать счет 66:66.

Однако в последней атаке легионер "Химика" Деррик Колтер простучал мячом почти все время и за 4 секунды добыл для своей команды самые важные очки в матче.

МБК "Николаев" - "Химик" - 66:68 (14:22, 15:26, 20:12, 17:8)

Николаев: Тонченко (0 + 4 передачи), Мусиенко (5 + 8 подборов), Носков (3), Онуфриев (1), Кушниров (18 + 4 подборв) — старт; Иванов (3), Аникиенко (6 + 5 подборов), Жуковский (3 + 5 подборов), Давидюк (12), Хохоник (4), Попов (11 + 4 передачи).

Химик: Колтер (20 + 5 подборов + 6 передач + 4 потери), Сидоров (4), Эрианс (13 + 9 подборов), Павлов (8 + 4 подбора), Петров (7 + 12 подборов) — старт; Мальчевский (6), Рябчук (4 + 4 передачи), Антипов (6), Марченко.

Напомним, что 1 мая состоится третья игра финала чемпионата Украины Суперлиги Пари-Матч между "Днепром" и "Черкаськими Мавпами". Две предыдущие гостевые встречи серии остались за черкасщанами.