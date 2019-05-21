Определился чемпион СБЛУ ТАСкомбанк

В Запорожье сыграно заключительные поединки сезона в Студенческой баскетбольной лиге Украины ТАСкомбанк.

В матче за третье место чемпион последних двух сезонов ЗНТУ из Запорожья победил НМетАУ из Днепра.

В решающем матче сезона сошлись команды Национального университета кораблестроения из Николаева и Черкасского национального университета.

Первая половина встречи прошла практически в равной борьбе. Сначала николаевцы вышли вперед на пять очков. Черкаcщане до большого перерыва отыграли отставание. А уже после перерыва преимущество ЧНУ стала заметнее. К заключительным минутам третьей четверти николаевцы еще пытались склонить ход борьбы в свою пользу. И в дальнейшем ЧНУ окончательно взяла поединок под свой контроль. Так же в заключительной четверти игроки из Черкасс своего не пустили. Команда ЧНУ – новый чемпион Студенческой баскетбольной лиги Украины ТАСкомбанк.

У победителей больше очков набрал Никита Воевода – 19. Никита Руслов набрал 16 очков + 11 подборов + 9 передач. У Дмитрия Скапинцева 16 очков + 11 подборов. У николаевцев Вадим Заплотинский стал самым результативным игроком финала – 21 очко 19 подборов.

По итогам соревнований определены лучшие игроки. Лучший защитник - Вадим Быков (ЗНТУ), лучший форвард - Никита Руслов (ЧНУ), лучший центровой – Вадим Заплотинский (НУК). А титул MVP получил Дмитрий Скапинцев (ЧНУ).

СБЛУ ТАСкомбанк

Финал четырех. мужчины

21 мая

Запорожье

финал

НУК (Николаев) – ЧНУ (Черкассы) – 73:87

СБЛУ ТАСкомбанк ФБУ

СБЛУ ТАСкомбанк ФБУ

СБЛУ ТАСкомбанк ФБУ

СБЛУ ТАСкомбанк ФБУ

СБЛУ ТАСкомбанк ФБУ

СБЛУ ТАСкомбанк ФБУ

СБЛУ ТАСкомбанк ФБУ

СБЛУ ТАСкомбанк ФБУ

СБЛУ ТАСкомбанк ФБУ

СБЛУ ТАСкомбанк ФБУ

СБЛУ ТАСкомбанк ФБУ

СБЛУ ТАСкомбанк ФБУ

СБЛУ ТАСкомбанк ФБУ

СБЛУ ТАСкомбанк ФБУ

СБЛУ ТАСкомбанк ФБУ

СБЛУ ТАСкомбанк ФБУ

СБЛУ ТАСкомбанк ФБУ

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