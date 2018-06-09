Определился чемпион НБА

В четвёртом матче финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт Уорриорз" в гостях победил "Кливленд Кавальерс" 85:108 и со счетом 4:0 выиграл серию. "Уорриорз" в шестой раз в своей истории завоевали главный трофей НБА.

Главным героем встречи стал защитник "воинов" Стефен Карри, который записал в свой актив 37 очка, 6 подбора и 4 передачи. Его одноклубник Кевин Дюрант оформил трипл-дабл из 20 очков, 12 подборов и 10 передач.

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В составе "Кавальерс" самым результативным стал форвард Леброн Джеймс, который набрал 23 очка, совершил 7 подборов и отдал 8 передач. У его одноклубника центрового Кевина Лава в активе 13 очков и 9 подборов.

Стоит отметить, что "Уорриорз" стали чемпионами в третий раз за последние четыре сезона (2014/15, 2016/17, 2017/18).

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