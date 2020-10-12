Определился чемпион НБА. Видео

"Лос-Анджелес Лейкерс" стали чемпионами НБА в 17-й раз в истории франшизы, обыграв "Майами Хит" в шестом матче финала – 106:93 и 4:2 по итогам серии.

Самым результативным игроком поединка стал ЛеБрон Джеймс из "Лейкерс", который набрал 28 очков, 14 подборов и 10 передач. У "Майами" лучший результат показал Бэм Адебайо, который закончил встречу с 24 очками, 10 подборами и 5 передачами.

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Для команды из Лос-Анджелеса эта победа стала первой с 2010 года. Джеймс был признан самым ценным игроком финальной серии, завоевав уже четвертый в своей карьере титул MVP в решающих матчах плей-офф НБА.

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