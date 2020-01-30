Определились все участники Финала четырех Кубка Украины по баскетболу

"Днепр" одержал уверенную домашнюю победу над "Запорожьем" в последнем четвертьфинальном матче Кубка Украины по баскетболу и присоединился к числу полуфиналистов соревнования.

Хозяева площадки имели преимущество в 9 очков после первого поединка, который закончился со счетом 75:66, и без проблем довели дело до победы и в родных стенах. Игра была сделана уже после окончания первой половины, которую "Днепр" закончил с перевесом в 27 очков. Во второй части поединка "Запорожье" сумело сократить отставание от соперников, но вплотную приблизиться к днепрянам им так и не удалось – 94:80.

"Днепр" победил "Запорожье" в четвертьфинале Кубка Украины по баскетболу UA-Football

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий гостей Андрей Кожемякин, который сумел набрать 26 очков, 6 подборов и 6 передач. У "Днепра" самую высокую результативность показал Джаред Таррелл с 22 очками.

Таким образом, днепряне присоединились к "Киев-Баскету", "Химику" и БК "Одессе" в Финале четырех Кубка Украины.

Днепр – Запорожье – 94:80 (24:13, 33:17, 20:25, 17:25)

Днепр: Таррелл 22о + 5пр, Глебов 16, Закурдаев 12, Фесенко 9, Тимофеенко 8о + 6пд, Коломойский 7, Дугат 6о + 5пд +10пр, Шундель 6, Корніенко 3о + 10пд, Сизов 3, Чумаков 2

Запорожье: Кожемякин 26о + 6пд + 6пр, Шевченко 13, Сандул 12о + 8пд, Прессли 9о + 12пд, Михеев 8, Липовцев 5, Рендольф 5, Немцу 2, Мироненко, Буц.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион Украины по баскетболу "Химик" не испытал проблем в ответном четвертьфинальном поединке Кубка против "Тернополя".

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