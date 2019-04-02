Определились все полуфиналисты Суперлиги Пари-Матч

Днепровский "Днепр" стал четвертым полуфиналистом чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч. В третьем поединке серии до двух побед хозяева обыграли БК "Одессу" - 91:81.

Ранее в полуфинал вышли БК "Запорожье", южненский "Химик" и "Киев-Баскет".

Матч в Днепре не стал легкой прогулкой для подопечных Дениса Журавлева. Гости мощно играли под щитами, создавая днепрянам проблемы. Лишь точные броски Тимофеенко, Фесенко и Мишулы позволяли хозяевам постепенно отрываться в счете.

В заключительной десятиминутке одесситы проснулись и едва не совершили фантастический камбэк. Сократив разрыв с 15 до 3 очков, баскетболисты из Южной Пальмиры большего совершить не смогли.

Отметим, что в финал выйдут победители пары БК "Запорожье" - "Киев-Баскет" и "Химик" - "Днепр". Полуфиналы будут играться до трех побед одной из команд и стартуют уже 5 апреля. Первый матч финала запланирован на 20 апреля. Победитель Суперлиги Пари-Матч определится до 1 мая.

"Днепр" – БК "Одесса" 91:81 (19:16, 27:23, 25:21, 20:21)

Днепр: Вильховецкий (9 + 4 передачи), Мишула (26), Закурдаев (0 + 4 передачи), Глебов (8 + 6 подборов + 6 передач), Тимофеенко (13 + 9 подборов + 4 потери) – старт; Фесенко (20 + 5 подборов), Шундель (8), Сизов (7 + 4 передачи).

БК Одесса: Мэйси (22 + 5 передач + 3 перехвата), Щепкин (13), Пустозвонов (5 + 5 подборов), Беликов (13 + 6 подборов), Хелманис (10 + 4 передачи) – старт; Мартин (9), Шеляковс (6), Новиков (3), Ткачук.

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