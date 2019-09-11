Определились все полуфиналисты чемпионата мира по баскетболу

Сборная Австралии, в упорной борьбе победив Чехию (82:70), стала четвертым полуфиналистом чемпионата мира по баскетболу-2019, который в эти дни проходи в Китае.

Ранее в 1/2 финала вышли Испания, Аргентина, а также Франция - сенсационно обыгравшая команду США. Это поражение для "звездно-полосатых" стало первым за 13 лет выступлений на крупных международных турнирах.

В последний раз американская сборная терпела поражение в матче топ-турнира в полуфинале ЧМ-2006, уступив сборной Греции со счетом 95:101.

Полуфинальная серия стартует 13 сентября. В 11:00 состоится матч Испания - Австралия, а в 15:00 - Аргентина - Франция.

12 сентября пройдут поединки за 5-7 места, где Сербия примет США (14:00), а Польша встретится с Чехией (16:00).

Как сообщал OBOZREVATEL, грудь фанатки сборной Бразилии на чемпионате мира по баскетболу 2019 лишила дара речи комментатора.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!