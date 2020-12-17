Определились все пары Финала восьми Кубка Украины по баскетболу

После того, как в четверг, 17 декабря, "Химик" из Южного по сумме двух матчей обыграл "Харьковских Соколов", в Украине определились все пары Финала восьми Кубка страны по баскетболу.

"Химик" сыграет с "Черкаськими Мавпами", "Запорожье" сразится с "Киев-Баскетом", "Николаев" – с "Днепром". "Будивельник" встретится с "Прометеем".

Как сообщал OBOZREVATEL, департамент Федерации баскетбола Украины из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране с 23 декабря по 10 января приостановил розыгрыш Кубка Украины. Оставшиеся игры плей-офф будут сыграны в формате Финала восьми в течение трех дней уже в новом году.

Напомним, что 7 декабря "Киев-Баскет" сумел отыграть отставание в десять очков после поражения в первом матче 1/8 финала Кубка Украины против "Тернополя" и выйти в четвертьфинал турнира.

Действующим победителем Кубка Украины является южненский "Химик", который 4 октября в невероятном финале обыграл "Днепр".