Определились все пары 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу

В Кубке Украины по баскетболу среди мужских команд состоялись матчи 1/16 финала.

В следующий раунд соревнований вышли все команды Суперлиги Пари-Матч за исключением Харьковских Соколов. Соколы победили в паре земляков с Политехника, однако нарушили при этом требования регламента соревнований. Так команде засчитано техническое поражение, дальше прошел Политехник.

Уже на стадии 1/8 финала в двух парах сойдутся участники ведущего дивизиона: Прометей – Одесса и Черкаськи Мавпы – Киев-Баскет.

Матчи 1/8 финала состоятся 13-17 ноября и 20-24 ноября.

КСЛИ-Киев-Баскет – Запорожье

Днепр – Нико-Баскет (Николаев)

Житомир - Химик-2 (Южный)

Прометей (Каменское) – Одесса

Тернополь-ТНЭУ – Политехник (Харьков)

Днепр-2 – Химик (Южный)

Черкаськи Мавпы - Киев-Баскет

Николаев - Кривой Рог

Как сообщал OBOZREVATEL, клуб "Атланта Хокс", в составе которого выступает центровой сборной Украины Алексей Лэнь, одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации над "Орландо".

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