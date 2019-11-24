Определились все четвертьфиналисты Кубка Украины по баскетболу

В Кубке Украины по баскетболу среди мужчин в воскресенье, 24 ноября, состоялись заключительные поединки 1/8 финала.

Кубок Украины по баскетболу

Центральной игрой дня стало противостояние в Киеве, где "Киев-Баскет" принимал "Черкаськи Мавпы".

С учетом серьезного поражения в первой игре (82:100), гостям необходимо было усиленно атаковать. Но киевляне построили игру от обороны и не только не дали отыграть 18-очковое преимущество, но и смогли уверенно победить - 81:71.

Среди восьми лучших оказались шесть представителей Суперлиги и два представителя Высшей лиги, которые продолжат розыгрыш заветного трофея уже через месяц.

Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

БК "Запорожье" — "Днепр"

БК "Житомир" — БК "Одесса"

"Тернополь-ТНЭУ" — "Химик"

"Киев-Баскет" — МБК "Николаев"

Первые поединки этого раунда запланированы на 27-29 декабря. Ответные - на 3-5 января.

Победители четвертьфиналов выйдут в Финал четырех, который состоится в одном из городов 4-х команд-финалистов в середине марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, действующим обладателем Кубка Украины является Днепр. Подопечные Дениса Журавева год назад одолели соперников из Одессы и третий год подряд завоевали престижный трофей.

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