Определились участники пятого тура Суперлиги Пари-Матч по баскетболу 3х3

Определился состав участников пятого тура Суперлиги Пари-Матч по баскетболу 3х3 среди мужчин, который состоится в воскресенье, 9 августа, в Киеве на НСК "Олимпийский".

Как сообщается на официальном сайте Федерации баскетбола Украины (ФБУ), в рамках соревнования пройдут два раунда – квалификационный и основной (групповой). В основную сетку турнира уже вышли восемь команд, две из которых – Украина 1 и Украина 2 – получили Wild Card от ФБУ.

Из-за сложной эпидемической ситуации в квалификации примут участие не больше 12 участников, которые разыграют между собой 4 путевки в групповой раунд.

Основной раунд. Мужчины:

Украина 1, Украина 2, Украина U-23 (1), України U-23 (2), "СумДу", "Нико-Баскет", "Новомосковськ", "Профильтех-Житомир".

Квалификация. Мужчины:

Украина U-18 (1), Украина U-18 (2), "Запорожье", "Bad boys Kamyanske", "Peace Duck", "Run’n’gun", "Stifler", "Street Ball Kings", БК "Чернигов", "Как хочешь", "Шаманы" и "Привет".

Призовой фонд соревнований составит 32 тысячи гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четвертом туре Суперлиги Пари-Матч по баскетболу 3х3, который прошел в Одессе, у мужчин победила сборная Украины U-23.