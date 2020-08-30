Определились победители Суперлиги Пари-Матч 3х3

Максим Иншаков Баскетбол 20:09, 30.08.2020

В Одессе 30 августа состоялись матчи финального этапа сезона Суперлиги Пари-Матч 3х3.

В соревнованиях приняли участие сильнейшие по рейтингу после пяти туров команды мужчин и женщин, которые в течение сезона выступили хотя бы в трех турах.

У женщин победу одержала команда Киев-Баскета
ФБУ

Поэтому у женщин победу одержала команда "Киев-Баскета" (Кристина Филевич, Анна Рульовая, Наталья Цюбик, Анна Ольховик). В финале она уверенно победила хозяев из одесского "Интерхима" – 21:6.

Третье место среди женщин добыла национальная сборная Украины. MVP – Анна Рульова.

MVP – Анна Рульова
ФБУ

У мужчин победу в финале одержала местная "Одесса" (Роман Новиков, Антон Давыдюк, Антон Мусиенко, Денис Носков). Хозяева в решающем матче одолели NMSK – 17:13.

У мужчин победу в финале одержала местная "Одесса"
ФБУ

Третье место заняла команда "Нико-Баскет". MVP – Денис Носков.

MVP – Денис Носков.
ФБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, мужская и женская национальные сборные Украины по баскетболу 3х3 стали победителями 5-го тура Суперлиги Пари-Матч 3х3, который состоялся 9 августа на столичном НСК Олимпийский.

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