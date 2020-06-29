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Определились победители первого этапа чемпионата Украины по баскетболу 3х3

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Баскетбол
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Радость игроков одесского 'Динамо'

Радость игроков одесского "Динамо" (Источник фото - официальный сайт ФБУ).

В киевском Гидропарке состоялись матчи первого этапа чемпионата Украины по баскетболу 3х3, в рамках которого определились победители в мужской и женской сетках соревнований.

Как сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины, команда Ивано-Франковской области (Анна Рульова, Вероника Космач, Кристина Филевич, Мириам Уро-Ниле) выиграла первый этап турнира, разгромив "Устриц на карантине" со счетом 20:5. Третьими стали представительницы "Франковска", а лучшей баскетболисткой – Анна Рульова.

Команда Ивано-Франковской области выиграла первый этап чемпионата Украины по 3х3

Команда Ивано-Франковской области выиграла первый этап чемпионата Украины по 3х3 Официальный сайт ФБУ

"Устрицы на карантине"

"Устрицы на карантине" Официальный сайт ФБУ

"Франковск"

"Франковск" Официальный сайт ФБУ

Анна Рульова - MVP женской сетки чемпионата Украины 3х3

Анна Рульова - MVP женской сетки чемпионата Украины 3х3 Официальный сайт ФБУ

Одесское "Динамо" (Роман Новиков, Алексей Щепкин, Эрнесто Ткачук и Антон Мусиенко) победило в мужской сетке первого этапа чемпионата Украины по баскетболу 3х3, одолев в финале "Red Star" (Александр Кобец, Дмитрий Липовцев, Юрий Кондраков и Сергей Ярошенко) со счетом 21:16. Третье место осталось за командой "Вятрачок", за которую выступали Антон Давидюк, Николай Полюляк, Виталий Капко и Дмитрий Кич. Приз лучшему игроку мужской сетки завоевал Алексей Щепкин из команды победителей.

"Динамо" Одесса победило в мужской сетке первого этапа чемпионата Украины по 3х3

"Динамо" Одесса победило в мужской сетке первого этапа чемпионата Украины по 3х3 Официальный сайт ФБУ

"Red Star"

"Red Star" Официальный сайт ФБУ

"Вятрачок"

"Вятрачок" Официальный сайт ФБУ

Отметим, что следующий тур чемпионата Украины 3х3 состоится 11-12 июля на западе Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Суперлигу Пари-Матч собираются расширить до десяти команд.

Баскетбол 3х3
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