Определились победители первого этапа чемпионата Украины по баскетболу 3х3

В киевском Гидропарке состоялись матчи первого этапа чемпионата Украины по баскетболу 3х3, в рамках которого определились победители в мужской и женской сетках соревнований.

Как сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины, команда Ивано-Франковской области (Анна Рульова, Вероника Космач, Кристина Филевич, Мириам Уро-Ниле) выиграла первый этап турнира, разгромив "Устриц на карантине" со счетом 20:5. Третьими стали представительницы "Франковска", а лучшей баскетболисткой – Анна Рульова.

Команда Ивано-Франковской области выиграла первый этап чемпионата Украины по 3х3 Официальный сайт ФБУ

"Устрицы на карантине" Официальный сайт ФБУ

"Франковск" Официальный сайт ФБУ

Анна Рульова - MVP женской сетки чемпионата Украины 3х3 Официальный сайт ФБУ

Одесское "Динамо" (Роман Новиков, Алексей Щепкин, Эрнесто Ткачук и Антон Мусиенко) победило в мужской сетке первого этапа чемпионата Украины по баскетболу 3х3, одолев в финале "Red Star" (Александр Кобец, Дмитрий Липовцев, Юрий Кондраков и Сергей Ярошенко) со счетом 21:16. Третье место осталось за командой "Вятрачок", за которую выступали Антон Давидюк, Николай Полюляк, Виталий Капко и Дмитрий Кич. Приз лучшему игроку мужской сетки завоевал Алексей Щепкин из команды победителей.

"Динамо" Одесса победило в мужской сетке первого этапа чемпионата Украины по 3х3 Официальный сайт ФБУ

"Red Star" Официальный сайт ФБУ

"Вятрачок" Официальный сайт ФБУ

Отметим, что следующий тур чемпионата Украины 3х3 состоится 11-12 июля на западе Украины.

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