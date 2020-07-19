Определились победители 4-го тура Суперлиги Пари-Матч 3х3

В воскресенье, 19 июля, в Одессе прошли матчи четвертого тура Суперлиги Пари-Матч 3х3, которая была приостановлена из-за пандемии коронавiрусу.

У женщин в финале первый состав сборной Украины (Анна Ольховик, Кристина Филевич, Вита Горобец) победил сборную Украины U-23 – 19:18. MVP стала Кристина Филевич. Победители получили чек на 12 000 гривен, а финалистки – на 7000.

Кристина Филевич, Анна Ольховик, Владимир Холопов, Вита Горобец ФБУ

В матче за третье место Франковск-ПНУ победил второй состав сборной Украины – 21: 3. Франкиським баскетболисткам достался чек на 4000 гривен.

У мужчин в финале молодежная сборная Украины U-23 первым составом (Антон Мусиенко, Илья Немцу, Сергей Старцев, Владислав Фролов) вырвала победу у национальной сборной – 21:17. MVP стал Илья Немца. Победители получили чек на 15 000 гривен, финалисты – на 10000.

В матче за третье место НМСК победил второй состав молодежной сборной Украины U-23 – 22:14. Призерам достался чек на 7000 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе определились победители 2-го тура чемпионата Украины по баскетболу 3х3.