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Определились первые пары 1/4 финала женского Евробаскета

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Сборные Великобритании и Швеции пробились в четвертьфинал женского чемпионата Европы по баскетболу, который в эти дни проходит в Латвии и Сербии.

Обидчицы украинской команды британки в стыковом матче оказались сильнее представительниц Черногории – 92:71. Самым результативным игроком в составе победителей стала Теми Фабенли, набравшая 29 очков.

В свою очередь желто-синяя команда сломила сопротивление хозяев чемпионата – сборной Латвии. Шведки добились победы 77:62.

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сборная Великобритании

сборная Великобритании

FIBA

Таким образом, на Евробаскете-2019 определились первые пары четвертьфиналисток: 4 июля путевки в полуфинал разыграют Великобритания – Венгрия и Швеция – Сербия.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины досрочно завершила выступления на женском Евробаскете, проиграв все три матча группового этапа – Великобритании, Испании и Латвии.

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Тема
Евробаскет-2019
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