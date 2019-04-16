Определились финалисты Суперлиги Пари-Матч

Южненский Химик в пятом, решающем, поединке полуфинальной серии чемпионата Украины по баскетболу обыграл дома "Днепр" (76:71) и вышел в финал Суперлиги Пари-Матч.

В финале "Химик" сыграет с "Киев-Баскетом", ранее прошедшим БК "Запорожье".

Химик - Днепр ФБУ

С первых секунд гости завладели инициативой. Мощная игра под кольцами Кирилла Фесенко и точные броски Тимофеенко позволили команде из Днепра уверенно себя чувствовать на площадке.

Перелом случился в середине второй четверти. "Химик" наладил трехочковые броски и стал уходить в отрыв. Точные "трюльники" Марченко и Сидорова, уверенная игра Деона Эдвина привели к рывку 15-3. Но нокаута не получилось.

Перерыв пошел на пользу подопечным Дениса Журавлева, которые смогли прийти в себя и вернуться в игру. Баскетболисты из Днепра плотнее заиграли в защите против американских легионеров "Химика", плюс точные дальние броски Мишулы позволили команде выиграть четверть 14:25.

Заключительная десятиминутка прошла в напряженной борьбе. Днепряне приняли верное решение бить в слабое место соперника - в трехсекундную зону, где Натяжко и Фесенко заметно превосходили в габаритах своих оппонентов.

За 5 минут до конца счет был 61:66 в пользу действующих обладателей Кубка Украины, но нервы сильнее оказались у южненцев. Перехват Эдвина и трехочковый Марченко сделали на последней минуте счет 72:68.

Игроки из Днепра попытались спасти встречу, но броски из-за трехочковой дуги успеха не принесли.

Финальная серия до трех побед стартует 20 апреля матчем "Химик" - "Киев-Баскет". Начало игры в Южном в 14:00. В этот же день бронзовую серию откроют БК "Запорожь" и "Днепр".

Напомним, что первый матч полуфинальной серии завершился сенсационной победой "Химика" (95:85). Во втором поединке баскетболисты из Одесской области в дополнительное время также обыграли "Днепр" (92:86).

Первая домашняя игра для "Днепра" завершилась разгромной победой - 90:53. Также уверенно днепряне выиграли и четвертый поединок серии (93:77).

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