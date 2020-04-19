Определились четвертьфиналисты Cyber Суперлиги Пари-Матч
В субботу, 18 апреля, состоялись матчи второго игрового дня Cyber Суперлиги Пари-Матч.
По итогам этих поединков определились участники плей-офф, которые продолжат борьбу в 1/4 финала. Стоит отметить, что первые два места группы "А" встретятся с первыми двумя игроками группы "В". Геймеры, вышедших из группы "С" сыграют против представителей группы "D".
В плей-офф серии продлятся до двух побед. Матчи 1/4 финала состоятся 22 апреля.
Группа А
Александр Липовый
Вадим Прокопенко
Группа В
Андрей Кожемякин
Роман Новиков
Группа С
Александр Антипов
Вячеслав Петров
Группа D
Максим Закурдаев
Юрий Кондраков
Пары 1/4 финала:
Александр Липовый - Роман Новиков
Андрей Кожемякин - Вадим Прокопенко
Александр Антипов - Юрий Кондраков
Максим Закурдаев - Вячеслав Петров
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее воспитанник "Черкаських Мавп" Александр Кобец оценил турнир Cyber Суперлига Пари-Матч.