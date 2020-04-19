Определились четвертьфиналисты Cyber Суперлиги Пари-Матч

В субботу, 18 апреля, состоялись матчи второго игрового дня Cyber Суперлиги Пари-Матч.

По итогам этих поединков определились участники плей-офф, которые продолжат борьбу в 1/4 финала. Стоит отметить, что первые два места группы "А" встретятся с первыми двумя игроками группы "В". Геймеры, вышедших из группы "С" сыграют против представителей группы "D".

В плей-офф серии продлятся до двух побед. Матчи 1/4 финала состоятся 22 апреля.

Группа А

Александр Липовый

Вадим Прокопенко

Группа В

Андрей Кожемякин

Роман Новиков

Группа С

Александр Антипов

Вячеслав Петров

Группа D

Максим Закурдаев

Юрий Кондраков

Пары 1/4 финала:

Александр Липовый - Роман Новиков

Андрей Кожемякин - Вадим Прокопенко

Александр Антипов - Юрий Кондраков

Максим Закурдаев - Вячеслав Петров

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее воспитанник "Черкаських Мавп" Александр Кобец оценил турнир Cyber Суперлига Пари-Матч.

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