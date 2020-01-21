Определены стартовые пятерки и тренеры команд Украины и Легиона на Матч Звезд Суперлиги-2020

Уже совсем скоро, 1 февраля, киевский Дворец спорта будет принимать долгожданный Матч Звезд Суперлиги-2020.

Наконец стали известны стартовые пятерки матча, который пройдет в традиционном формате Звезд Украины против Звезд Легиона.

Сборная звезд Украины

Максим Луценко (Николаев, 25%)

Кирилл Марченко (Химик, 18%)

Алексей Онуфриев (Николаев, 12%)

Андрей Войналович (Химик, 17%)

Макс Конате (Прометей, 19%)

Сборная звезд Легиона

Генри Дугат (Днепр, 12%)

Квентин Петерсон (Николаев, 38%)

Киндал Хилл (Киев-Баскет, 14%)

Сеад Хаджифейзович (Черкасские Обезьяны, 13%)

Рамэл Браун (Одесса, 17%)

Отметим, что среди легиона большое количество голосов получил и центровой "Николаева" Кервин Бристол (15%), однако по регламенту Матча Звезд только три игрока из одной команды могут быть представлены в стартовых пятерках. Еще по 5 игроков в каждой из команд, которые сыграют в Матче Звезд, определят тренеры клубов Суперлиги Пари-Матч и еще по 2 баскетболисты будут определены Федерацией баскетбола Украины, как организатором ивента. Выбор тренеров будет объявлен уже завтра, 22 января.

Также представляем тренеров команд - командой Украины будет руководить главный тренер "Днепра" Денис Журавлев и руководитель "Химика" Виталий Степановский.

Легион возглавлит латвийский тандем - Карлис Муйжниекс ( "Прометей") и Айнарс Багатскис ( "Киев-Баскет").

Билеты на звездный ивент вы можете приобрести по этой ссылке.

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