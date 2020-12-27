Определена символическая сборная первой части сезона Суперлиги Париматч

В то время, как регулярный чемпионат Суперлиги Париматч ушел на новогодние каникулы, а команды готовятся к возвращению уже в начале января, Федерация баскетбола Украины подводит итоги первой части сезона.

Клубы элитного дивизиона сыграли полтора круга регулярки и приближаются к экватору сезона, поэтому накануне Нового года предлагаем вашему вниманию символическую сборную стартового отрезка сезона:

Денис Лукашов разыгрывающий защитник (Прометей, 13 матчей) - 11.1 очка, 6.5 передачи, 3.5 подбора (РЕ 17.2)

Джаред Террелл атакующий защитник (Днепр, 9 матчей) - 16.0 очка, 2.8 подбора, 1.4 подбора (РЕ 14.0)

Богдан Близнюк легкий форвард (Киев-Баскет, 12 матчей) - 13.5 очка, 5.6 подбора, 3.8 передачи (РЭ 17.8)

Аверейл Югба тяжелый форвард (Тернополь, 12 матчей) - 14.2 очка, 7.8 подбора, 2.1 передачи (РЭ 19.7)

Тайрел Нельсон центровой (Химик, 12 матчей) - 17.8 очка, 7.5 подбора, 2.8 передачи (РЭ 18.4)

Ранее Федерация баскетбола Украины назвала топ-5 игроков сборной Украины по количеству матчей.

25 декабря ФБУ показала лучшие моменты девятой и по совместительству последней игровой недели Суперлиги Париматч в 2020 году, в рамках которой в чемпионате Украины по баскетболу было сыграно четыре матча.