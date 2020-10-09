Олимпийская чемпионка из США пропала без вести и была найдена в тюрьме

Победительница Олимпийских игр-2008 в составе баскетбольной сборной США Кэппи Пондекстер была объявлена пропавшей без вести, однако позже оказалось, что она находилась в тюрьме.

Как сообщает издание NBCSports, друзья не могли найти бывшую звезду женской НБА (WNBA) на протяжении нескольких дней, поэтому подали заявление о ее пропаже. Выяснилось, что Пондекстер была арестована по обвинению в нанесении побоев. При себе у нее не было документов, удостоверяющих личность, а называть свое настоящее имя она отказалась.

Кроме победы на Олимпиаде на счету Пондекстер две победы в WNBA, семь попаданий в команду всех звезд. В 2011 году ее включили в список 15 лучших баскетболисток в истории женской НБА.

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