Оккупанты убили украинский язык: уникальный крымский вуз, который воспитывает спортсменов

Таврический национальный университет уже около двух лет ведет свою деятельность за пределами оккупированного Россией полуострова. Вуз постепенно организует свою работу, сюда переезжают преподаватели, переводятся студенты, продолжается набор новых студентов на несколько разных факультетов, внедрены как дневная, так и дистанционная форма обучения, магистратура.

Собственно фактически восстанавливается полностью нормальная жизнедеятельность вуза. Кроме сугубо образовательного направления его деятельности есть еще и социальный. Таврический университет имеет очень выгодные условия для поступления для абитуриентов не только из Крыма и Севастополя, но и Донецкой и Луганской областей, кроме того, при кафедре физического воспитания восстанавливается некоторые спортивные региональные федерации оккупированных территорий. Собственно спортивное направление деятельности этого вуза стал предметом беседы с ректором ТНУ, профессором и доктором русской филологии Владимиром Павловичем Казариным.

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- Как объяснить то, что в вуз, который Вы возглавляете, такое внимание к физической культуре и спорту, ведь в организации деятельности Таврического университета вероятно и так много проблем, а спортивному направлению уделяется большое внимание. Вы филолог, откуда у Вас такой интерес к спорту?

- Любой человек, живущий на этой планете обязательно должен помнить о спорте, не просто помнить, но и заниматься им, для студентов, для молодежи - это просто необходимость, только помогает при обучении.

Я когда был студентом, а точнее еще со школы, занимался борьбой греко-римской, затем свободной тоже. В студенческие годы добавилась тяжелая атлетика, заканчивал я Дальневосточный университет во Владивостоке, затем в аспирантуре учился в Ленинграде и все это время занимался там тяжелой атлетикой, плаванием, имею разряд по плаванию.

Сейчас тоже хожу 3 раза в неделю в зал, 2-3 тонны железа перетаскиваю. Научные и организаторские нагрузки легче выдерживать, когда тело в тонусе. Это действительно необходимость, студентам в пример привожу не только собственный пример, есть например тяжеловес и писатель Юрий Власов, который к тому же пережил войну.

Есть и другой пример из современной жизни, у нас была группа арабских студентов, так они как только заселялись в общежитие в них сразу следующий вопрос было "где есть спортзал?", Ведь у них это привитое с детства, что занятия спортом должны быть обязанности ' обязательными. Спорт - это не противоположность науке, спорт - это помощь развитию личности, а значит и на пользу науке. Мы берем для студентов университета бассейн в аренду, каждому человеку спорт необходим.

- Ваше учебное заведение активно работает с различными спортивными федерациями, с чем это связано?

- Направлений работы и причин сотрудничать очень много. Начну с того, что наша страна идет в Европу и любая деятельность требует документального разрешения, подтверждения или диплома или лицензии. Мы учебное заведение IV уровня аккредитации и еще раньше начали деятельность в направлении переквалификации и профессиональной подготовки для бойцов АТО, которые демобилизовались и которым необходимо адаптироваться к мирной жизни, то есть на базе их образования они могут в нашем университете получить новую специальность.

Впоследствии возникла идея, что подобная программа может существовать и для атлетов посвятивших жизнь спорту высших достижений, но учитывая то, что спортивная карьера заканчивается быстро, этим людям также необходима адаптация и профессиональная подготовка. Тем более, если такой спортсмен решит быть тренером, весь подбор необходимых специалистов у нас есть.

Мы можем обеспечить необходимый уровень знаний по физиологии, медицинской подготовки, педагогики, психологии, биохимии и здесь стоит отметить Федерацию баскетбола, которая первой выступила с инициативой профессиональной подготовки тренеров и повышения их уровня знаний.

Кроме того у нас есть мощное юридическое направление, а это и трансфертная деятельность и контрактные соглашения, в современном спорте играют очень важную роль, добавьте сюда и борьбу с допингом в спорте, то есть то, что сейчас очень актуален.

ФБУ

- Если вы заговорили о баскетболе, то, насколько мне известно, команды вашего университета принимают участие в крупнейших студенческих соревнованиях в Украине СБЛУ?

- Собственно не только по баскетболу, у нас есть команда гандболисток, которая выступает в Высшей лиге (второй по силе лиге в женском гандболе), так нашим баскетболистам есть с кого брать пример у меня в кабинете висят обе майки и гандбольной и баскетбольной, спиваюся что у нас будет и баскетбольная команда, которая будет выступать не только в студенческой лиге, но и в общенациональных соревнованиях.

В частности вполне вероятно, что на следующий год будет команда, которая уже сможет заявиться в женскую Высшую лигу, ведь с каждым годом в Студенческой баскетбольной лиге наши команды постепенно прогрессируют.

Создание таких команд является положительным, ведь это полноценное студенческой жизни возможность учиться и заниматься любимым видом спорта, для остальных студентов - это фактор единения, идентификации и досуга они могут приходить как болельщики на матче баскетболисток. Баскетбол и академическая гребля, которое мы также планируем развивать в нашем вузе - это, на мой взгляд наиболее студенческие виды спорта.

- Если уже заговорили о студентах, то какой процент выходцев из Крыма среди учащихся и преподает в вас?

- У нас есть много преподавателей и студентов из Крыма, но это количество не является постоянной. Нам позволяют переводить на обучение студентов из всех вузов Крыма и Севастополя, и каждый переходят 1-2-3 студенты, недавно в течение всего дня к нам на разные факультеты перешло сразу 8 крымчан.

Сейчас учатся у нас крымчане, которые выехали в оккупации вообще их где-то около 25% и уже можно сказать их обошла по количеству другая группа студентов, это выходцы из оккупированной части Донбасса, для них у нас тоже очень хорошие условия для вступления, они могут стать нашими студентами без ВНО.

В первый год нашей работы мы набрать только 236 студентов на госзаказ, контракт и заочную форму, на второй год около 700 взяли, сейчас у нас уже коллектив студентов и преподавателей более 4200, это при том что есть уже те кто получили дипломы магистров уже здесь в Киеве после перевода нашего вуза.

- Вот о детях с оккупированных территорий, в том числе и из Крыма, и из Донбасса расскажите подробнее.

- Для нас это фактически одна категория абитуриентов, это дети Украины, не имевшие возможности получить украинского образования, которых лишили не только возможности изучать украинский язык и литературу, украинскую историю, их лишили возможности сдавать внешнее тестирование и в принудительном порядке выдали паспорта каких-то совсем других стран.

ФБУ

Здесь надо четко понять, что нынешние абитуриенты никакого отношения к аннексии Крыма и всех последующих трагических событий не имеют, в то время они были еще совсем детьми и сейчас в них особо никто не спрашивал хотят получить они российский паспорт или нет, им в принудительном порядке их выдают.

Вступив в ТНУ, они могут на базе нашего колледжа пройти общую программу по истории Украины, украинского языка литературы, впоследствии получить высшее образование с дипломом который признается не только в Украине, в отличие от того, что сейчас выдают в Крыму, а также могут получить украинское гражданство .

В этом смысле позиция министерства и Лилии Гриневич в частности является правильным, ведь украинские дети, оказавшиеся по ту сторону имеют возможность стать украинским не только де-факто, но и де-юре. Кстати, нам министерство официально позволяет не публиковать списки наших студентов в открытом доступе в интернете, это делается для того, чтобы защитить и самих детей и их семьи, которые оказались там

- Каким образом?

- Вы понимаете, как только такая информация появится в открытом доступе, сразу к их родителей там придут соответствующие органы и начнут расспрашивать, почему дети оказались в украинском вузе? Почему им не нравится учиться в России? А у их семье патриотическое воспитание, дети едут учиться из Крыма? А когда они будут в Крыму снова? Итд.

Такое давление там есть постоянно, вообще той свободы и возможности выбора, которая была в Крыму до оккупации и близко нет. В них в переписанной конституции записано, что государственными языками в Крыму является украинский, крымскотатарский и русский, но на практике лишь 2% крымских татар имеют возможность получать образование на родном языке.

В Крыму 700 000 этнических украинский, но обучение украинскому получать они не могут, есть еще несколько школ на весь полуостров, где еще преподают украинский язык, и литературу как отдельный предмет, а об обучении украинской совершенно не идет, вот что там сделали с двумя государственными языками. Это началось сразу после оккупации: в нашем университете в Симферополе было закрыто украинскую филологию, историю Украины вообще перестали изучать, что ее и не существует.

Нам приходилось придумывать специальность российско-украинский перевод для того, чтобы студенты могли закончить учебный курс или переводить украинистов на общеславянское филологию. Я уже не говорю о том, что преподавателей из Турции, которые работали у нас на востоковедении, сразу выслали. Это давление меньше не становится.

Молодежь, которая летом едет на материковую Украину, там тоже постоянно под наблюдением, на пунктах пропуска их расспрашивают, куда едут для чего, у ребят узнают или отслужили они в армии, отмечают, что им надо выполнить свой патриотический долг и любой -каким поводом возвращают назад для того, чтобы они не поступали в украинские вузы.

Поэтому министерство позволяет нам продолжать вступительную кампанию до конца сентября, ведь не всегда все желающие могут приехать учиться к нам в течение лета. Мы с радостью принимаем всех, кто пожелает учиться.

- А как насчет студентов-спортсменов?

- Конечно, если на оккупированных территориях есть талантливые спортсмены и они видят свое будущее в Украине мы рады будем видеть их в нашем университете. Все необходимые условия к нас есть, мы имеем возможность давать хорошее образование, дипломы государственного образца, студентов из Донбасса и Крыма мы обеспечиваем общежитием.

- Удается работникам университета сохранять связь с малой родиной или при таких условиях, это уже мало реально?

- Знаете, как ни крути, но семейные и дружеские связи сохраняются и у преподавателей, и у студентов, во многих там остались родители, родные, опять же могилы, которые предстоит посещать. Есть случаи, как с Ахтемом Чийгозом, которого удалось освободить из заключения, сейчас его семьи нежелательно находиться в Крыму и они оставили полуостров вслед за отцом, но в большинстве случаев личностный связь остается.

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Есть также и связь с другими учебными заведениями, которые также хотят оставить оккупированную территорию и работать в Украине, сейчас идет работа по медицинскому институту и ​​по аграрному, которые могут восстановить свою деятельность как институты в структуре ТНУ. Собственно 100 лет назад, когда Вернадский с друзьями начинали работу нашего университета, то в нем медицинский и аграрный факультеты, из которых затем уже создавались отдельные учебные заведения.

Сейчас министерство также поддерживает эту идею вернуть в украинском образовательное поле все крымские вузы, где есть на это воля, но не увеличивать количества отдельных юридических лиц, так удастся сэкономить организационные расходы.

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- Возвращаясь к теме спорта хотел бы спросить, как университет способствовал восстановлению крымских региональных федераций по различным видам спорта?

- Да, сейчас уже восстановлена Крымская федерация шахмат, у нашего вуза есть целью готовить в том числе и тренеров по шахматам, учитывая мощные украинские традиции в этом виде спорта. Также создана Крымская федерация бокса, идет работа, по восстановлению федерации гандбола и баскетбола. Это еще одно направление сотрудничества со спортивными федерациями.