Официально: центровой сборной Украины перешел в испанский клуб

Центровой сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов заключил контракт с испанской командой "Сан-Пабло Бургос", выступающей в элитном дивизионе чемпионата Испании. Договор рассчитан сроком на один год.

Новости Ведущий игрок сборной Украины Вячеслав Кравцов подписал контракт с новым клубом

Кравцов в прошлом сезоне выступал за турецкий "Эскишехир", где его средние показатели составили 8,3 очков и 3,9 подборов за игру.

PROTAGONISTAS | La experiencia de Viacheslav Kravtsov llega al San Pablo Burgos



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Один из сезонов Кравцов провел в испанской "Валенсии", с которой стал чемпионом страны. В марте 2017 года во время матча 1/4 финала Еврокубка против российских "Химок"получил серьезную травму.

Напомним, что ранее Вячеслав вместе с партнером по сборной снялись в патриотической фотосессии.